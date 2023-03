El IEO vigués busca fondos alternativos para revertir el parón en proyectos de laboratorio

La actividad investigadora en el laboratorio de histología está parada en Cabo Estai. La dirección del centro del Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo ha tenido que tomar esta decisión ante el colapso de las campañas extractoras, que ya habían motivado quejas entre el personal – “todo huele a formol”, denunció un empleado a FARO– y que se confirmó tras el análisis de una empresa externa y de los servicios propios de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Una situación que se suma al desalojo forzoso de la nave de cultivos, que tendrá que ser derribada por el deterioro extremo de su estructura, o al traslado de actividad investigadora al salón de actos por los múltiples problemas que presenta el edificio, construido en 1986. Un duro panorama ante el que, de momento, y pese a que los trabajadores han de llevar casco desde el pasado octubre para acceder a la nave contigua – “caen cascotes”–, no se ha puesto remedio por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es más, la cúpula del centro ha presentado un proyecto PAI (asociados a infraestructuras) para arreglar los sistemas de ventilación y que el laboratorio de histología pueda volver a funcionar.

Los proyectos PAI dependen del CSIC, donde hay una unidad especializada únicamente en infraestructuras. De acuerdo a una comunicación remitida por el director del centro a los trabajadores, este plan se ha elaborado “utilizando un informe preparado [por un empleado] que ha servido para tener un presupuesto de la actuación que revierta la situación que tenemos”. De modo que, a priori, en Cabo Estai se buscan alternativas a una avería que, temen sus investigadores, “comprometerán algunas líneas” de trabajo y provocarán que “algunos proyectos en marcha no se podrán ejecutar”.

Y a falta de conocer un “plan de mejor” avanzado a este periódico desde el ministerio que dirige Diana Morant, pero sin materializar y del que no se conoce un presupuesto o periodo de ejecución. Esta misma semana, el director del IEO, Javier Ruiz, aseguró que el centro de Vigo “recibirá importantes inversiones que le permitirán afrontar el siglo XXI con renovado impulso”, en declaraciones al periódico Levante-EMV, del mismo grupo editorial que FARO. Inversiones que no abarcarían la reforma de los sistemas de ventilación, a juzgar por ese mencionado proyecto PAI.

La eficiencia de las vitrinas –como denominan los técnicos a este tipo de campanas extractoras– no se volverá a testar, al menos, hasta mediados de esta semana. La comunicación del director del centro, Pablo Carrera, con la orden de paralizar la actividad en el laboratorio de histología se produjo el día 16 de marzo. Las instalaciones de Cabo Estai recibieron este jueves la visita del propio Javier Ruiz y de los dos vicedirectores. Fuentes de la plantilla confiaron en que la comitiva “pueda comprobar la situación real en la que nos encontramos”. No hubo ninguna información oficial sobre este viaje. Desde Ciencia incidieron en que, pese a esa orden de usar casco o al plan de desalojo y reubicación del personal, ““la integridad de los trabajadores no está comprometida”.

... Y mientras Málaga inaugura en dos semanas un centro de 6,5 millones