El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera “grave” que la aprobación de un reglamento de la Policía Local no haya sido “unha prioridade” para el Gobierno local tras varios años de legislatura. La agrupación municipal urge su puesta en marcha porque cree que “sen ese regulamento non hai ningunha garantía de funcionamento democrático no corpo e degrádase de xeito temerario o servizo”.