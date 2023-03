Ciencia asegura 600.000 euros al IEO de Gijón y dilata la reconstrucción “urgente” en Cabo Estai

El personal del Instituto Español de Oceanografía (IEO) tiene que acceder con casco, desde octubre, a la nave de cultivos de Cabo Estai, como avanzó FARO y como han reconocido fuentes oficiales del Ministerio de Ciencia e Innovación. Aun así, al centro de Vigo no le fue asignada ninguna partida específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2023, pese a que las instalaciones presentan un estado ruinoso, “potencialmente peligroso”, con “daños irreversibles” que obligan a su demolición completa. Pero no sucede lo mismo con otros institutos adscritos al IEO en toda España: el Gobierno no solo ha comprometido 10,5 millones de euros para la nueva sede de esta institución en Palma de Mallorca (hasta el año 2026), sino que ha garantizado también otros 600.000 euros para el centro de Gijón. El vigués, que es el de mayor envergadura del Estado y pionero en múltiples investigaciones, continúa a la espera de un “plan de mejora de infraestructuras” del que la cartera que preside Diana Morant sigue sin ofrecer avances al cuadro de personal, al que se le trasladó que se iba a poner remedio a esta situación de forma “urgente y a corto plazo”. De momento, parte de la actividad ha tenido que trasladarse al salón de actos. “No sabemos nada más”, lamenta un trabajador.

