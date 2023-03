El BNG municipal demanda la participación directa de las entidades viguesas en el diseño del nuevo Centro de Asociacionismo que la Xunta de Galicia pondrá en marcha en el edificio de los viejos juzgados, en la calle Lalín. El grupo nacionalista solicita que sea “un espazo das asociacións e non só para as asociacións” y que cuente con servicios para que no quede reducido a un “estético contedor sen contido”.