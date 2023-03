Por ser una mariscadora comprometida con sus compañeras y, especialmente, con el cuidado y el respeto del mar, la Diputación de Pontevedra hizo entrega ayer del III Premio Mulleres Salgadas a Dula Piñeiro, una vecina de Vilanova que lleva 34 años dedicándose al marisqueo de a pie.

El acto tuvo lugar en la sede de la Diputación en Vigo y en él estuvieron presentes portavoces de colectivos pesqueros y la presidenta provincial, Carmela Silva, quien destacó “a fortaleza das mulleres do mar, representadas pola figura de Dula Piñeiro, unha muller brava e traballadora que merece o maior dos recoñecementos”. Piñeiro recogió la distinción y afirmó en su intervención que “as mulleres do mar somos as científicas mariñas, as que sufrimos co mar, as que vemos que cada ano desaparecen especies e aparecen invasoras. Somos moitas e temos deberes, pero tamén dereitos e teñen que dárnolos”.