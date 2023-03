Tras cinco meses de mudanza, el traslado a la Ciudad de la Justicia de Vigo afronta sus últimos compases. A poco más de dos semanas de que esté a pleno rendimiento, FARO ha reunido en sus instalaciones a cuatro personas que, desde sus respectivos cargos, están directamente implicadas con la nueva sede judicial. El director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni; la delegada territorial del gobierno autonómico en la ciudad olívica, Marta Fernández-Tapias; el juez decano, Germán Serrano; y el decano del Colegio de Procuradores, José Antonio Fandiño, coinciden en calificar el gran complejo como un “icono” cuya importancia ya trasciende a la propia urbe. Un edificio “de futuro” que toma el relevo a la calle Lalín y que, por su céntrica ubicación, su espectacularidad arquitectónica, los servicios que allí concentra y lo que significa como revulsivo para el barrio de Pizarro, no solo es un “referente” de la Administración de Justicia del siglo XXI en Galicia, sino un “ejemplo” para toda España.

La Ciudad de la Justicia, resume la delegada de la Xunta, es ya un “edificio icónico”. “Hemos recuperado una construcción emblemática”, dice recordando el viejo Hospital Xeral. Y con esta sede no solo gana la Administración de Justicia, sino que es un revulsivo que “da vida” a la zona que la rodea –al comercio y a la hostelería– y en general a toda la urbe, sin olvidar lo importante que es “entregar” a la ciudadanía, al “disfrute” de los vecinos, la gran plaza que la preside: “Ha sido un gran acierto”.

El juez decano insiste en esa idea. “El edificio es emblemático por su funcionalidad, por su modernidad y por esa apuesta arquitectónica de destacar la fachada original en blanco; dignifica la labor que encierran esos muros, que en definitiva es un poder del Estado, el poder judicial”, valora el juez decano, que considera que su característica “más especial” es su céntrica ubicación: eso es lo que la diferencia de otras ciudades judiciales existentes en otros puntos de España, que suelen estar en zonas “más alejadas”. La proximidad de la estación de Vialia es otro punto a su favor, como también, resalta el representante de los procuradores, que la mayoría de los despachos profesionales estén en las cercanías. “La mayor parte estamos concentrados en el centro, eso sin duda es comodidad”, manifiesta.

Casi 560 trabajadores

¿Cómo valoran el traslado que está a punto de finalizar? La mudanza implicó a las 557 personas que allí trabajan –entre jueces, fiscales, letrados judiciales, funcionarios y otros profesionales–, así como a los propios abogados y procuradores que acuden a diario a la sede judicial. Para José Tronchoni el proceso ha sido “intenso y complejo”, pero, como balance, lo califica de “sobresaliente”: “Ha salido de diez”. “Mi ambición era que no se suspendiese ni un solo juicio y así ha sido”, afirma en primer lugar. Pero va más allá, porque, recuerda, lo que empezó siendo “un proyecto de mudanza” con juzgados que tenían sus expedientes en papel acabó convirtiéndose en un traslado en el que entraron en juego los expedientes digitales. “Y no es lo mismo una cosa que la otra, porque la sincronización con las salas de vistas es más compleja; mi preocupación era que todo fuese compatible y se ha logrado”, explica, destacando, en todo caso, que todo fue posible gracias a la colaboración y el esfuerzo de todos los operadores judiciales, así como al trabajo de la Amtega.

Germán Serrano también califica el traslado de “ejemplar”. “Salvo algunas incidencias menores y lógicas que uno ya vive simplemente con un cambio de casa”, puntualiza. José Antonio Fandiño, mientras, aporta la visión de los profesionales, que durante estos meses de mudanza tuvieron que repartir su labor entre las dos sedes, la de la calle Lalín que está a punto de bajar el telón tras más de 35 años protagonizando la vida judicial viguesa y la de Pizarro. Él ya vivió en 1987 la mudanza que se había hecho desde Príncipe, pero la actual, por la cuestión tecnológica y por el número de órganos judiciales –entonces solo se movieron 12–, nada “tiene que ver” con aquella. “Los profesionales temíamos que pudiese haber muchas suspensiones, que se produjesen disfunciones... Pero el traslado se ha hecho bien”, reflexiona.

El decano de los procuradores introduce otra cuestión importante. La de que por fin, en el nuevo complejo, todos los servicios judiciales estarán concentrados en una misma sede. Y es que la acuciante falta de espacio que sufría la calle Lalín obligó a ubicar servicios y juzgados en el Casco Vello o en La Gota de Leche. Hubo una época, incluso, en que hubo que recurrir al alquiler de oficinas. Todo eso ya es historia. “Para nosotros esa concentración resultaba fundamental, vital”, apunta Fandiño, recordando el trastorno que suponía “ir corriendo” de un punto a otro de la ciudad, con el agobio, si era una intensa mañana de trabajo, de no conseguir llegar a tiempo a las citas judiciales. Tener todo junto es más cómodo, sin duda, pero además, añade Tronchoni, se gana “eficacia”.

Y con sala de autopsias

La Ciudad de la Justicia será además pionera en Galicia en tener una sala de autopsias integrada en un edificio judicial. “Es el broche que le daremos al Imelga”, destaca el director xeral de Xustiza. Aunque “técnicamente” resulta una obra compleja, ese espacio, garantiza, contará con el máximo nivel de bioseguridad, el 3. “Y lo que hagamos en Vigo será el referente para llevar ese mismo modelo al Imelga en Santiago”, adelanta. El edificio de Pizarro ofrecerá más, destacándose en el foro de ayer la guardería que arrancará en septiembre –ayer se abrió el plazo de inscripción– o las salas de lactancia con las que, avanzó la Xunta, también contará. “Se apuesta también por la conciliación, por la mejora de la calidad de vida”, afirma Fernández-Tapias. Como colofón, la delegada de la Xunta no quiso pasar por alto que, a la vez que con la nueva sede se ha revitalizado Pizarro, no dejarán que “decaiga” la zona de la calle Lalín, gracias a los proyectos del centro de asociacionismo –para el que tienen 29 propuestas– y del centro de salud Olimpia Valencia, ya licitado.

Una mudanza que se acelera: su final se adelanta una semana La mudanza a la Ciudad de la Justicia arrancó el 24 de octubre y, según el cronograma inicial, iba a rematarse a mediados de abril. Pero al final se adelantará una semana y acabará ya a principios de este próximo mes. “El traslado se completará antes de lo previsto; ha ido a tan buen ritmo que podemos adelantarlo”, anunció Marta Fernández-Tapias en el foro celebrado en FARO. En Pizarro ya están casi la totalidad de los 40 juzgados unipersonales de Vigo, las dos salas de la Audiencia, la Fiscalía y el resto de servicios vinculados. En el escaso tiempo que resta ahora, junto al Juzgado de Primera Instancia 14 y el 14 bis de cláusulas suelo, se moverán el Imelga y la oficina de notificaciones y embargos. Es este último servicio el que llegará antes de lo previsto. El Registro Civil, que hasta ahora compartía un mismo espacio con los juzgados en la calle Lalín, se irá para el edificio de la calle San Sebastián del Casco Vello dada su reciente desjudicialización. “Es su espacio natural”, afirma José Tronchoni. “El edificio ya se había ideado para eso”, añade Fernández-Tapias. El inmueble, valoran, necesitará “pocos cambios” para su futuro cometido, entre ellos adaptar la actual sala de vistas como sala de bodas, que tendrá acceso propio independiente al de las oficinas.

Un complejo “preparado” para el gran cambio que necesita la Justicia

Los edificios de la calle Lalín acogieron la actividad judicial viguesa durante más de 35 años. ¿Tenemos Ciudad de la Justicia para al menos otros 35 más? El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, garantiza que esta sede, en la que la Xunta invirtió 42 millones de euros en sus 44.000 m², es un edificio “de futuro”. Y tanto él como el resto de ponentes que participaron en el coloquio de FARO aprovecharon de paso esta idea para poner sobre la mesa la necesidad de que se acometa un cambio por el que la Administración de Justicia lleva demasiado tiempo esperando. El de superar el actual modelo “decimonónico” y emprender de una vez la reforma de partidos judiciales y de la ya vieja –pero aún vigente– distribución de cargas de trabajos por órganos judiciales. Los ponentes apuestan por la reducción de demarcaciones y por el modelo de tribunales de instancia para el que ya está preparado el nuevo complejo, con grandes espacios diáfanos que dejan atrás los juzgados estancos como se conocían hasta ahora.

Vigo no necesita de forma inmediata, a corto plazo, ningún órgano judicial. Pero debatiendo sobre esta cuestión Tronchoni es contundente: “La Justicia no puede solo solventarse a base de crear nuevos órganos judiciales, debemos ser imaginativos y hacer los cambios legislativos que sean necesarios; antes pensábamos que acercar la justicia al ciudadano era poner un juzgado a la puerta de cada casa y hoy ya no es eso, sino que tu te puedas conectar desde tu hogar. Hay que emprender un cambio estructural, seguir con la dinámica actual es insostenible”.

El juez decano coincide. “Tenemos un sistema judicial que ya viene del siglo XIX, debe cambiar. La Ciudad de la Justicia está preparada para los tribunales de instancia pero, aunque está previsto legislativamente, políticamente parece que nadie... Sin ir demasiado lejos Portugal lo ha hecho, ha pasado de más de 200 partidos judiciales a los 20 actuales, viéndose ya resultados en eficiencia”, reflexiona Germán Serrano. El decano de los procuradores, José Antonio Fandiño, añade que igual “habría que “copiar” más iniciativas del país vecino, como la figura del agente ejecutor, que este colectivo quiere emular en España y que allí logró reducir la pendencia.

El reto tecnológico

El dinámico coloquio abordó otra cuestión, la tecnológica. ¿La Ciudad de la Justicia tendrá por fin “papel cero”? El juez decano destaca que el expediente digital ya es una realidad y que falta poco para ese objetivo. “Muchos juzgados ya trabajamos en ‘papel cero’ y la comunicación con los profesionales y las administraciones es telemática al 100%, salvo excepciones”, refiere. Fandiño, que lamentó que aún hoy el sistema Lexnet del Ministerio de Justicia “siga fallando”, ve clave que los profesionales puedan acceder a ese expediente judicial electrónico, es decir, al pleito en versión telemática. “Aún no estamos dentro”, expuso. Tronchoni, en ese sentido, anunció que, tras haberse hecho pruebas y a la espera de la experiencia piloto, esa demanda será realidad este abril. Y defendió que en los últimos años Galicia, en el ámbito judicial, ha vivido una “revolución tecnológica”.

Por último, se puso en valor lo importante que es el nuevo edificio vigués para las víctimas, con salas especiales para humanizar la atención, como resaltó la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias. “La Ciudad de la Justicia se ha preparado, sin olvidar el aspecto humano que nos compete a nosotros: desde que una víctima llega al hall de la Ciudad de la Justicia debe sentirse acompañada”, glosó finalmente el juez decano.