La Barrié, seis años sin programar actividad cultural en la ciudad

La Fundación Barrié inauguró su sede en Vigo en octubre de 2005 para acercar al sur de Galicia las actividades de una organización que “trabaja por el desarrollo social, cultural y económico” de la comunidad. Sin embargo, doce años después, el bello edificio quedó vacío de contenido. Su última exposición fue la dedicada a Manuel Gallego, que se estrenó el 28 de octubre de 2016 y cerró sus puertas el 5 de marzo de 2017. Hace seis años. Desde entonces, no se ha programado ninguna actividad cultural.

Desde la Barrié explican que, en 2017, el Patronato que la gobierna decidió “redirigir” su estrategia. La fundación fue creada en 1966 por Pedro Barrié de la Maza, quien la declaró heredera universal de su fortuna. Así, fue accionista mayoritaria del Banco Pastor hasta que este fue absorbido por el Banco Popular, que lo convirtió en una filial. Pero en ese 2017, el Banco Central Europeo certificó la inviabilidad del Popular y el Grupo Santander lo compró por un euro. Hoy, la principal fuente de ingresos de esta fundación declarada de interés gallego por la Xunta son los alquileres de inmuebles a la entidad que lidera Ana Botín,

Las iniciativas de ámbito social y educativo pasaron a centrar la actividad de la fundación, según aseguraron ayer desde la misma. Justifican que, en el ámbito cultural, la estrategia “ha sido concentrar los esfuerzos en un reducido número de actividades de primer nivel y gran impacto, en lugar de dispersar o duplicar la programación a lo largo de la geografía autonómica”.

Desde la última exposición en Vigo, clausurada en marzo de 2017, con una pandemia de por medio, y hasta 2022, la fundación han programado seis exposiciones, 34 conferencias y tres conciertos. Salvo tres charlas celebradas en Santiago de Compostela, el resto de la actividad cultural se ha centrado en su sede herculina. En la Barrié sostienen que este espacio ha sido “más adecuado por su tamaño, equipamiento y otros requisitos exigentes de los prestadores de las colecciones”.

“Ello no significa que no se vaya a retomar la programación cultural en la sede de Vigo”, puntualizan y apostillan que “a veces” sí se ceden las instalaciones de la sede viguesa para actividades de alguna asociación.

Desde ese marzo de 2017 en el que la programación cultural de la Barrié se despidió de Vigo, expuso durante dos meses en el Museo Thysen-Bornemisza de Madrid su muestra itinerante dedicada a Rafael Moneo. En A Coruña, en el mes de noviembre, celebró el ciclo de conferencias “La era de los genios. De Miguel Ángel a Arcimboldo”, con cuatro citas. El 22 de diciembre, despidió el año en esa sede con un concierto de la Orquesta de Cámara Galega.

La exposición de Gabriella Iturbide, los ciclos de charlas “El arte fantástico” y “La violencia y lo sagrado en el arte contemporáneo” –con nueve citas entre los dos– y otro concierto de la Orquesta de Cámara Galega, conformaron el programa en A Coruña en 2018. Se sumó la repetición de las conferencias de “La era de os genios” para que pudieran disfrutarlas los compostelanos, en la Facultad de Geografía e Historia.

Al año siguiente, en 2019, los coruñeses pudieron contemplar las muestras “Trazos maestros: dibujos holandeses y flamencos de Victoria and Albert Museum” y “Norman Parkinson: siempre con estilo”. También pudieron asistir a dos ciclos de conferencias –con nueve citas– “Porque me has visto, has creído” y “La obra de arte total en el arte”. Hubo también dos conciertos: “Paisajes sonoros” y “Flor Nueva del Romancero Ibérico”.

La pandemia frustró la programación de 2020. Estrenó el 12 de marzo la muestra “Chagall: fábulas y sueños” que se prorrogó hasta el 30 de agosto por los confinamientos. De las charlas sobre el “Atlas portátil del arte en Latinoamérica” solo se pudieron celebrar dos de las cuatro previstas. En 2021 se retomó con cinco charlas sobre Velázquez, una exposición de Miró y otra titulada “Humano más humano”. Aún no está disponible la memoria de 2022. Hay que añadir la exposición permanente en A Coruña.