La fiesta estudiantil de San Pepe resiste a la lluvia y Torrecedeira acoge el acto oficial

La “gran familia” de la Ingeniería Industrial celebró ayer su patrón, san José, por todo lo alto. La lluvia no pudo con la fiesta organizada por la delegación de estudiantes en el aparcamiento del campus de As Lagoas-Marcosende, donde no faltó la música ni la comida. Y la sede de Torrecedeira acogió un año más el acto oficial.

Santiago García, gerente de mantenimiento de OSP Norte en Renfe Fabricación e Mantenimiento, abrió la celebración con una conferencia sobre los desafíos y oportunidades de los ingenieros en el I+D empresarial. Y como es habitual, hubo premios para los profesores mejor valorados, los docentes y PAS que cumplen 30 años de servicio, y los jóvenes investigadores. Este año también fueron premiados los estudiantes que integran los equipos UVigo Motorsport, UVigo SpaceLab y CES UVigo. El director, Juan Pardo, destacó la importancia de estos premios e incidió en la importancia de seguir trabajando por la excelencia de la escuela, ademas de recordar que el próximo curso se estrenará el grado dual en Automoción y el máster en Fabricación Aditiva.