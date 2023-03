“La solución de Primaria empieza por potenciar Enfermería”

Ha colgado la bata con una “sensación agridulce”. Sin atisbo de revanchismo, charla con FARO para compartir su visión de los problemas de Atención Primaria, por si hay alguien a quien pueda interesar. Y la suya no es la mirada de cualquiera. Es la de un médico que participó en la inauguración de los primeros centros de salud de Vigo, en 1987; que amplió su visión de médico con incursiones en puestos de Dirección en el Sergas; que desde su “oasis” de “médico privilegiado” en Sárdoma, se lanzó a la lucha activa para extender estas condiciones al resto, convirtiéndose en uno de los cabecillas de la dimisión en bloque de jefes de servicio, en 2018; y que participó en unas cinco comisiones de reforma de este nivel asistencial –la más sonada, la que coordinó Rafael Bengoa y que fructificó en un plan estratégico en 2019–. “La situación no es buena y, a corto plazo no soy optimista”, lamenta el médico de familia Manuel Domínguez Sardiña. Y a largo plazo, tampoco lo es demasiado: “Siempre se da vueltas a lo mismo, como el cuento de la buena pipa”. ¿Cuál sería su primera medida para caminar hacia la solución? “Empezaría por potenciar la figura de Enfermería”, aboga.

Se formó como especialista en el Xeral, entre 1983 y 1986, cuando el sistema todavía se basaba en médicos de zona que atendían 2 horas y media al día. Al terminar, se fue Ourense a coordinar los ambulatorios y regresó a los seis meses al sacarse una plaza para estrenar uno de los primeros centros de salud, el de Sárdoma, en 1987. De aquella se juntó “gente recién formada” y otra que “quería un cambio en la sanidad pública”. “Estábamos muy ilusionados y ese impulso hizo que las cosas funcionaran, pero al poco empezamos a ver las carencias”, describe y añade: “Todo el desarrollo de la sanidad pública se debe en gran medida al voluntarismo”.

Estima que “la crisis de Primaria se viene gestando desde el 97” con el conflicto por la extensión de los modelos de Puntos de Atención Continuada del rural a la ciudad. El doctor recuerda que hubo “muchos mantras”: “Hay que potenciar la Primaria, es el eje, hay que darle más recursos, pero al final no se lleva a la práctica”. ¿Por qué? Coincide con la que fue considerada la mejor médica de familia del mundo en 2018 y nombrada en 2019 consejera de Sanidad en Castilla y León, Verónica Casado. “El problema es político”, recuerda. “Da igual el partido que esté y no solo por los que están en el poder, también por los de la oposición. En Sanidad, como en Educación, debería haber consenso”, defiende el doctor vigués.

“Cuando quieres resolver un problema tienes que invertir más y transformar, lo uno sin la otra no funciona”, destaca. Admite que se invirtió algomás, “pero no fue a la par” que en atención hospitalizada. “Y los cambios no gustan a nadie”, añade, para lamentar que los políticos estén “siempre en periodo electoral” y eviten el ruido de estos movimientos. Pero no solo los culpa a ellos. También a sindicatos, “que han logrado muchas cosas, pero son inmovilistas”. A profesionales, que “no quieren ceder competencias”. A asociaciones de pacientes...

Tras su dimisión como jefe de servicio de Sárdoma junto a otra veintena de responsables –con “mucho coste personal” y “una repercusión mediática” que no esperaban–, participó en la comisión de expertos que organizó Sanidade para reformar Primaria –lo hizo propuesto por Agamfec–. “Ya estuve en cinco o así y pensé ‘Otra más’. Pero no, fue un éxito porque nos reunimos en julio y presentamos resultados en noviembre”, señala. Cuenta que “se ponían las bases” para poder transformarla. “Se hablaba de autonomía, de dar más capacidad de gestión a los centros de salud, pero también a las gerencias de las áreas”, explica y lamenta que esto no sea así, por lo que las reuniones con ellas son “poco resolutivas”. “Hay que potenciar líderes en la base de la pirámide, que haya ideas y que vaya hacia arriba”, defiende. En esta línea, en Sárdoma sacaron adelante el primer plan local de salud en plena pandemia.

Para él, el gran problema no está en la falta de médicos. “Hay un mantra de que, como no hay médicos, no hay nada que hacer, pero es falso”, resalta. Para él, los primeros pasos para dar solución son “aumentar la inversión y contratar y potenciar más Enfermería”. Sostiene que los facultativos de Familia han asumido muchas nuevas tareas y pueden descargar otras en esta categoría, como la prevención, la promoción de la salud, cuidar, consolar o atender patología banal. “Los enfermeros especialistas de Familia y Comunitaria lo están haciendo en algunos sitios y tiene que generalizarse a todo el sistema”, indica y aboga por formar, “si hace falta” a los que no tengan la especialidad.

Otros profesionales

“Luego, potenciaría a otras figuras”, añade, refiriéndose a profesionales de Psicología, Fisioterapia o Nutrición, entre otras, con “las ratios adecuadas”. Y no como ha sucedido con Trabajo Social. “Por ejemplo, Porriño, Mos y Salceda comparten uno. Eso solo sirve para apagar fuegos”, reprocha.

“Yo no contrataría más médicos”, apunta, aunque puntualiza que sí hay que cubrir jubilaciones y “pagar mucho mejor” las plazas de tarde en el rural si quieren cubrirlas. Ha sabido de agendas de hasta 75 pacientes en un día y advierte que cifras por encima de la treintena pone en riesgo la seguridad del paciente. Pero entiende que la solución no está en poner más doctores para bajarlas a 15 o 20 personas. “No es que hagas menos, porque no verías los casos que te dan pericia como médico, es que hagas lo que es tu competencia”, aboga este doctor que se va algo “decepcionado” y, tras 40 años, con “ganas de tener la mente vacía".