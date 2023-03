¿Un infarto en jornada laboral es accidente de trabajo?

¿Un infarto sufrido en horario laboral es un accidente de trabajo? Para hacer esta asociación debe cumplirse una premisa básica. Porque no basta con que el ataque cardíaco se produzca en acto de servicio. Debe quedar acreditada una “relación de causalidad”: que dicha dolencia se haya producido “directa e inequívocamente” por la naturaleza del trabajo que realiza quien la sufre. Y sobre esta base, la Justicia acaba de desestimar las demandas presentadas por dos trabajadores, un cartero con plaza en Vigo y un funcionario de la prisión de A Lama, que, tras sufrir un infarto en horas de trabajo y acordarse su jubilación por incapacidad permanente, acudieron a la vía judicial para que les fuese reconocida la pensión extraordinaria que se contempla cuando la causa es un accidente laboral en acto de servicio. Los magistrados concluyen que en estos casos el infarto no guardó relación con el servicio que desempeñaban: fue una enfermedad cardiovascular común por “circunstancias endógenas” de ambos recurrentes.

La sentencia más reciente, dictada este febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), es la del funcionario de Correos contra la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social . Con puesto de auxiliar de reparto a pie en Vigo, la mañana del 7 de junio de 2018, cuando iniciaba el reparto, perdió el conocimiento en plena calle, diagnosticándosele primero un síncope y después un infarto agudo de miocardio que acabaría derivando en su jubilación a los 58 años. El cartero pidió la pensión extraordinaria derivada de accidente laboral porque sus condiciones laborales, que calificó de “penosas”, fueron un factor clave: desarrollaba su trabajo en condiciones meteorológicas “adversas”, con “sobreesfuerzos físicos” por la manipulación de cargas y con largas distancias a recorrer en su jornada de siete horas y media, “en llano y mayoritariamente en cuestas” debido a la orografía de Vigo, debiendo subir y bajar escaleras también en edificios sin ascensor.

La sala desestima su demanda. Aunque no cabe duda de que la enfermedad se manifestó “en tiempo de trabajo”, la misma no guarda relación “con el servicio público que desarrollaba”. No es consecuencia de las tareas que hacía, que, por otra parte, incide la sentencia, “no pueden ser calificadas como penosas”. El reparto a pie de la correspondencia y de paquetes, transitando por llano o en cuestas, no es una “actividad gravosa para la salud de una persona”. No hay, concluyen, la necesaria relación de causalidad “directa e inmediata”.

En el penal pontevedrés

La misma sección del TSJM resolvió en enero otro caso similar. El demandante de la pensión extraordinaria era ayudante de Instituciones Penitenciarias en A Lama. Realizando sus tareas en el módulo de aislamiento, sufrió un “fuerte dolor en el pecho” acompañado de dificultades para respirar y caminar, diagnosticándosele un infarto del que tuvo que ser intervenido en Vigo y que derivó en su jubilación. Los jueces consideran que no constan “sucesos o agentes externos en su jornada de trabajo” que revistieran el suficiente grado de intensidad como para desencadenar ese ataque cardíaco, que se debió a una “enfermedad cardiovascular común” que se evidenció en dicho momento. “Más allá de las genéricas alegaciones sobre la peligrosidad o el carácter estresante de la actividad desempeñada, que son las propias del puesto del recurrente, no consta que la labor que estaba realizando en el momento de los primeros síntomas de la enfermedad le supusiera una especial situación determinante de la aparición de la misma”, concluyen.