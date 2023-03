Sin ser una decisión definitiva, la Dirección Xeral de Patrimonio ve “conveniente” conservar in situ los restos de la antigua muralla del Paseo de Alfonso en Vigo. El departamento de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades requirió este miércoles al Concello más documentación sobre el proyecto de prolongación del túnel desde el final de Elduayen hasta el nuevo vial que vertebrará el Barrio do Cura. Además, solicita aclaraciones sobre el mirador del Paseo de Alfonso XII, el kiosco y la parte trasera de la calle Poboadores y la nueva fachada del Barrio do Cura.

Patrimonio responde así al documento enviado por el Ayuntamiento sobre la ampliación del túnel, un proyecto que tiene relación con otros dos en ejecución en curso en el centro de la ciudad. Por una parte, el soterramiento del tráfico rodado en Porta do Sol, con la construcción de un túnel urbano desde Policarpo Sanz, y por otra, la futura reforma urbana del Barrio do Cura. El informe de Patrimonio señala que coincide con la versión del Concello, ya que la arqueóloga municipal ya expresa el carácter BIC de los restos de la muralla entre Elduayen y el Paseo de Alfonso XII y la conveniencia de su conservación in situ, ya que “la entidad de los restos empieza a ser importante” y sería necesario “empezar a formular posibles alternativas para compatibilizar su conservación con el proyecto de prolongación del túnel”. Otros cambios Además, este departamento requiere justificaciones sobre la adecuación de las modificaciones en el eje viario Porta do Sol-Elduayen-Paseo de Alfonso XII a las actuaciones contempladas en la ficha del Plan de Especial Protección e Reforma Interior del Casco Vello (Pepri). También indica que se deberá “detallar y justificar” la intervención que modifica la configuración del mirador, crea nuevos espacios verdes y suprime parte de la calle Poboadores. Igualmente indica que el kiosco tiene un nivel de protección ambiental que no contempla su traslado, por lo que “cualquiera justificación basada en la recuperación del bien en su ubicación original se deberá apoyar en documentación histórica que la corrobore, y dar cuenta de las características constructivas del elemento y de las posibilidades de su desmontaje y posterior montaje sin afectar a las distintas partes que lo conforman”.