Inflación y “e-commerce” disparan los locales comerciales vacíos: 200 más que hace un año

La rama inmobiliaria de los locales comerciales está en la UCI. Su salud empeora con el paso del tiempo y no hay grandes esperanzas de mejora. Según las cifras que aportan la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), ya hay 1.275 bajos en alquiler o venta en el municipio olívico, es decir, vacíos. Son 200 más que hace aproximadamente un año. En agosto de 2019, antes de la irrupción del COVID-19, había 1.100 y, en febrero de ese mismo año, 1.200. El alza descontrolada de los precios, el auge del comercio online y la escasez de trabajadores en determinados sectores –por falta de relevo generacional o cualificación– son los factores que componen la tormenta perfecta.

El aumento de la oferta, también beneficiado por el cierre de sucursales bancarias o la presión fiscal, según el análisis de la patronal, provoca que los precios tanto de alquiler como de venta no puedan despegar. En el primer caso, son 7 euros el metro cuadrado. En el segundo, 1.000 euros el metro cuadrado. El presidente de Fegein y Asemi, Benito Iglesias, advierte que continuará el incremento de locales y bajos comerciales disponibles en este primer semestre de año, por lo que se abaratarán los precios. “Incluso las grandes marcas y franquicias reducirán espacios físicos en calles y centros comerciales tras reforzar sus canales de venta online”, pronostica antes de instar a los propietarios a que comprendan que este perfil de cliente “ya no volverá”: “Si no se abarata el precio de los locales ante una oferta abundante como la actual, crecen las posibilidades de que ese local o bajo se quede vacío”.

Los sectores más afectados por esta ola negativa son, como es habitual, la hostelería y el comercio. En estos gremios, el número de traspasos de locales aumentó un 42% en los últimos seis meses a nivel autonómico, según el informe firmado por Fegein y Asemi. También tienen heridas el textil y la alimentación. Sobre este último, un ejemplo: el cierre del primer supermercado vegano de la ciudad, Veggan, en Teis. Su cofundador, Pablo Alonso, explica a FARO las dificultades para hacer frente a los gigantes del gremio, contra los que es “imposible” competir: “Incluso regalan productos”. Añade el esfuerzo que exige mantener los negocios en pie, con costes “muy elevados”.

El informe de Fegein y Asemi concreta que los gastos medios que supone tener en propiedad un local comercial ascienden a unos 3.000 euros al mes tras la suma de la comunidad, el mantenimiento de los servicios de agua y luz o el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por lo que ambas entidades aconsejan a los propietarios establecer un precio de arrendamiento acorde al precio de mercado en lugar de dejar el local vacío por exigir cantidades desorbitadas, situación que se da en algunos casos en la ciudad olívica. “Solo origina gastos y deterioro”, añaden.

El análisis de la patronal destaca que las calles más céntricas y los centros comerciales son los espacios “predilectos” para los demandantes de actividades económicas de ropa, bisutería, calzados y complementos. “Es más que significativo que aquellas calles más céntricas de las principales ciudades estén prácticamente tomadas por las grandes marcas y franquicias, con lo que el comercio local de toda la vida queda desplazado a las calles semicéntricas o la periferia al ser inasumibles los precios”, reflexiona Benito Iglesias. Alerta, además, de un aumento considerable de los conflictos entre arrendadores y arrendatarios en los pagos del alquiler debido a retrasos en las mensualidades.

El precio del metro cuadrado en alquiler asciende a 7 euros de media y el de venta, a unos 1.000

La mala salud del sector de locales comerciales es común a toda Galicia. Una comparación para entender el profundo bache por el que transita: el incremento de locales y bajos vacíos es superior al del trienio 2011, 2012, 2013, en los peores años de la crisis del ladrillo. “Los locales en arrendamiento se han incrementado un 38% en la última década”, indica el informe. La urbe gallega que encabeza la lista de espacios sin actividad es Ourense, con 1.475. Le siguen Vigo, con 1.275; A Coruña, con 900; Santiago de Compostela, con 475; Pontevedra, con 350; Lugo, con 290; y Ferrol, con 275. Por provincias, lidera A Coruña, con 2.800 bajos disponibles para un cambio de manos o entrada de inquilinos. Por detrás, Pontevedra, con 2.500; Ourense, con 2.300; y Lugo, que cierra la tabla con 575 locales.

“Adelantamos una previsión para el segundo trimestre del año negativa que puede incrementar el parque de locales comerciales en el circuito de comercialización entre un 8% y un 10% debido a la desaceleración de la economía y el consumo y el incremento de los costes financieros y energéticos”, anticipan desde Fegein, a la vez que anotan el “constante desplazamiento del comercio de bienes y servicios desde el entorno físico al entorno digital”. En román paladino: cada vez son menos necesarios los bajos o locales comerciales para desarrollar actividades económicas.

La luz al final del túnel para algunos (o muchos) de estos espacios con la puerta cerrada es su conversión en viviendas, un paso que se facilitará desde la Xunta de Galicia, como confirmó recientemente el presidente autonómico, Alfonso Rueda. Y es que el gobierno gallego quiere poner remedio a “la evidente sensación de degradación que produce en las ciudades tener muchos bajos abandonados tanto en el centro como en los barrios”, sobre todo, mientras la oferta de vivienda en alquiler es cada vez más escasa –en Vigo, está en mínimos y los precios, en máximos–.

Actualmente, ya se pueden transformar bajos en inmuebles residenciales, pero deben cumplir con una serie de exigencias que, en la práctica, impiden que muchos de estos locales cambien de uso. Ahora, en aras de preservar la intimidad, se exige que las ventanas de esos bajos estén situadas a una determinada altura. Este requisito desaparecerá con el nuevo decreto, que deberá publicarse próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para su entrada en vigor.

También se flexibilizan los requisitos que debe cumplir un inmueble para que pueda ser considerado exterior, condición obligada si quiere tener un uso residencial. Si, por ejemplo, se derriba un edificio al lado de un bajo comercial que le permita a este abrir una ventana hacia fuera, no podría considerarse exterior hasta que el Ayuntamiento modificase su plan de ordenación urbanística. Con la reforma de la Xunta, ya no será necesario cambiar el planeamiento urbano para que este inmueble pueda ser considerado exterior y, por lo tanto, reconvertirse en residencial.

A raíz de estos avances, como destacan desde Fegein y Asemi, se han multiplicado las consultas en ambas entidades para convertir bajos en viviendas con un factor común en el 80% de los casos: el interés en dar este paso con el objetivo de aumentar el parque de viviendas vacacionales. “Es una buena noticia: de este modo, estos bajos vacíos tendrán uso y, a la vez, se dedica el espacio a pie de calle para los turistas, por lo que se reducen las posibles molestias al resto de vecinos del edificio”, explica Benito Iglesias.

El representante de la patronal inmobiliaria expone la necesidad de que las nuevas promociones, sobre todo, las que no son céntricas ni semicéntricas, contemplen el uso de los bajos como viviendas. “No es una moda que estén vacíos los locales comerciales. Cada vez habrá menos espacios físicos para desarrollar actividades económicas”, argumenta, a la vez que demanda a los gobiernos locales reducir los tiempos de concesión de licencias de obra nueva o rehabilitación. “Debería ser, como mucho, de seis meses”, defiende Benito Iglesias. En Vigo, la media es de aproximadamente el doble.