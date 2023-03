Creatividad y carisma hechos profesión

Porque no todo es ADE, Derecho o Psicología; tampoco opositar para un puesto del Estado. En el mercado

hay una rama formativa más orientada a la creatividad o a puestos más exclusivos que no gozan de un gran seguimiento pero que cumplen las expectativas de muchos jóvenes, y sobre todo, de la demanda. Se trata de las enseñanzas artísticas.

El Auditorio Mar de Vigo acoge esta semana una feria con una docena de empresas orientadas a numerosas enseñanzas artísticas y profesionales dirigidos a alumnos de ESO de Vigo y su área donde recibir información sobre cursos, ciclos y grados en modalidades muy diferentes: idiomas, pilotos de vuelo, joyería, moda, peluquería y estética, diseño web, diseño gráfico, música, teatro, comercio internacional, cuidados auxiliares de enfermería, auxiliares de vuelo, criminología, diseño, gemología...

Decenas de estudiantes participaron de una experiencia diferente a la hora de participar en estas ferias de orientación, ya que, por grupos, escuchaban durante unos minutos la información que se les ofrecía del stand de una de las entidades o academias para al sonido de la sirena rotar al siguiente puesto y así no perderse la explicación de ninguna de las firmas participantes, entre las que destacan la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, el Colegio Marcote de Mondariz, la UNED, Plan Zero, Mayeusis, la Escuela de Canteros de Pontevedra, CEART, Aula D, Goymar, la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Joyería Atlántica, el Campus Politécnico Aceimar, entre otros.

Los jóvenes que discurrieron por el hall del Mar de Vigo no solo aplaudieron este tipo de iniciativas sino la diferenciación de profesiones y opciones con respecto a otras ferias con titulaciones y careras más comunes. “Nos ayuda a ver que hay otras alternativas que las carreras habituales, son opciones distintas que cuando no sabes todavía qué hacer te pueden servir de mucha ayuda”, explican Úrsula, Silvia, Elena, Christian y Martín, alumnos de 3º de ESO del IES Illa de San Simón, de Redondela. Del IES Castelao, los alumnos de 4º de la ESO, Emmanuella, Noemí y Eric, demostraron su intención de poder realizar un ciclo de FP aunque todavía tienen mucho que valorar. “Me decanto por varios y no lo tengo muy claro todavía por eso me gusta conocer y que me expliquen las notas de acceso, cómo seguir, etc.”, razonan los jóvenes del instituto vigués.

También del instituto redondelano, las estudiantes Iris, Xiana, Irene, Elba y Carlota barajan decidir su futuro en relación a algunas de las experiencias que obtuvieron en esta feria. “Pues nos ha gustado mucho lo relativo a la moda y al diseño de interiores, y hemos podido hablar con las firmas y nos han sorprendido sus propuestas. Son alternativas que quizás no teníamos ahí en mente pero que nos han gustado mucho”, inciden las jóvenes.

En total fueron más de 30 títulos universitarios, más de 600 cursos de formación permanente, 79 másteres, 13 microgrados, más de 30 ciclos formativos y otras formaciones técnicas las que estuvieron presentes en esta edición. La organización del evento llegó a confirmar la presencia de cerca de dos mil estudiantes procedentes de distintas localidades de toda a provincia.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pasó ayer por esta feria para conocer su funcionamiento y animar a los estudiantes para decantarse por alguna de estas vocaciones artísticas y profesionales.

