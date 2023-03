Despachos elevan sueldos y fijan cláusulas de permanencia para evitar una fuga de becarios

Durante el ejercicio 2022, la remuneración de los becarios de despachos de abogados se incrementó por encima del 10%. Es una tasa que supera las mejoras salariales de los junior, los asociados e incluso de los directores, como consta en el estudio Análisis Comparativo de las Retribuciones en los Despachos de Abogados en España, elaborado por la consultora especializada Signium. Y el incremento todavía fue mayor para los incorporados a bufetes nacionales. La realidad, constatada con responsables de despachos de Vigo, es que “aquí pasa eso y mucho más”; ninguna otra categoría profesional ha experimentado un alza salarial de doble dígito en Galicia en los últimos meses. Es más, la subida media fijada por convenio fue inferior al 4%. ¿Qué sucede entonces? “Hay una necesidad importante de retener el talento, por esto el mercado está tan inflacionado”, destaca el socio director de uno de los principales despachos profesionales de la ciudad. “A los recién licenciados les pagamos 18.000 euros y un máster valorado en otros 7.000, cuando hace tres años los becarios venían gratis”, abunda otro. Las históricas pasantías hace tiempo que dijeron adiós; los pagos a los nuevos profesionales han venido para quedarse.

Se abonan incluso el coste de los másteres de acceso a abogacía como un reclamo

El trasiego de abogados entre despachos es “muy habitual”, constata otra de las fuentes consultadas. La diferencia ahora es la “falta de talento”, que se agudiza también en actividades como las nuevas tecnologías, las consultorías o la industria manufacturera, y que dispara las ofertas salariales para sustraer mano de obra a la competencia. Por eso en algunos despachos se firman ya contratos de permanencia, además de los de confidencialidad. “A un recién titulado le estás dando formación, trabajan con una cartera nuestra de clientes, por eso debemos preservarla” y rentabilizar el esfuerzo en materia de enseñanza. Ahora bien, hay dos tipos de vínculos laborales entre despachos y los nuevos profesionales. De un lado están los jóvenes que acuden a bufetes durante el periodo de prácticas del máster. “Están de manera transitoria con nosotros, durante unos cuatro meses, y no suelen quedarse. Son personas a las que no se les hace contrato”, resume un directivo. “Después están los jóvenes recién titulados. Ahí sí se les firma contrato, en el que se establece que deben respetar la cartera de clientes”. De acuerdo al estudio de Signium, emitido el pasado febrero, los despachos de firmas internacionales –que no pertenecen a las denominadas Big Four (Deloitte, EY, KPMG y PwC)– son los que mejor pagan a los becarios. En su caso, las retribuciones rondan los 17.000 euros anuales, frente a los 16.200 de las firmas nacionales y los 14.300 de esas Big Four.

Mejoras

“Los beneficios sociales se comienzan a extender a la figura de los becarios. Sobre todo en los conceptos del teletrabajo, flexibilización de la jornada, formación y fomento del deporte”, expone el informe de esta consultora. “Algunas firmas incluyen en sus políticas de atracción del talento joven el pago del máster de acceso a la abogacía”, añade. Esa necesidad por la retención del talento se nota también en las mejoras de sueldos de los profesionales junior, cuyas nóminas medraron el año pasado cerca de un 7%. Son abogados que normalmente disponen, además de la retribución fija, de complementos variables. “El nuestro es un mercado competitivo, hay trasvase continuo de profesionales”. A juicio de este directivo, hay un elemento adicional que explica este nuevo escenario. “Es cierto que quedan abogados liberales, profesionales que trabajan solos en su propio despacho, pero es algo que está cayendo en desuso. La mayoría trabajamos ahora en despachos profesionales, así que los cambios son constantes”. “Hay profesionales míos –abunda otro colega– en oficinas de toda la ciudad. Dos aquí, tres allí... Y yo tengo ahora también abogados que proceden de otros”. El robo está a la orden del día.

En muchas actividades económicas. Sucede también en la construcción, por ejemplo, con empresas que buscan trabajadores para la construcción en País Vasco. “Se ofrecen buenas condiciones económicas y contrato indefinido”, rezaba uno de los carteles colgado en el casco vello de la ciudad. Faltan albañiles, peones, encofradores, fontaneros electricistas. Y en la industria de construcción naval son necesarios soldadores, caldereros o profesionales de matricería, sin contar los trabajos que requieren el uso de nuevas tecnologías por la informatización de procesos. También hay escasez de mecánicos, lo que complica el cuello de botella en los talleres, donde se almacenan coches durante días en espera de piezas pero también por falta de manos para resolver las averías.