La Universidad de Vigo demuestra que el guano de las gaviotas aumenta la productividad de la Ría

La ciencia ha demostrado que el afloramiento es el principal responsable de la riqueza de las rías gallegas, pero el impacto del guano de la colonia de gaviota patiamarilla todavía estaba por determinar. El grupo de Oceanografía Biológica de la UVigo ha cifrado por primera vez la cantidad de nitrógeno que aportan anualmente las poblaciones del parque nacional Illas Atlánticas y sus estudios revelan que incrementan la productividad.

“Es un efecto muy local, alrededor de las zonas en las que se encuentran las gaviotas, pero ahí está y hay que tenerlo en cuenta. Era una pieza que no teníamos y que juega un papel en el funcionamiento de la Ría. El guano estimula el crecimiento de bacterias y microalgas y aporta los nutrientes necesarios cuando hay pocos en el agua”, destaca el catedrático y coordinador del grupo, Emilio Fernández.

El guano es muy rico en carbono, nitrógeno, amonio y fosfato y su utilización como fertilizante es antigua. Pero su impacto en el ecosistema marino nunca había sido analizado. Así que, con la ayuda del experto en aves marinas de la UVigo Alberto Velando, diseñaron un modelo para calcular cuánto nitrógeno, el elemento de mayor interés para este estudio, llega el mar. Y tuvieron en cuenta, entre otros factores, el número de ejemplares de la colonia, el tiempo que pasan en las rocas o cuántas crías tienen.

Los resultados fueron que cada individuo adulto excreta 1.725 gramos de nitrógeno al año –4,73 al día–, lo que multiplicado por el censo actual de gaviotas arroja una cifra de casi 50 kilos diarios de toda la colonia y 11.407 al año. Este flujo a la Ría de Vigo supone aproximadamente el 10,4% del aporte total de los ríos y el 13% del que llega a través de la atmósfera.

Teniendo en cuenta estos “importantes” valores, los investigadores del grupo de Oceanografía Biológica, que también contaron con la colaboración del científico del Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC Xosé Antón Álvarez Salgado, diseñaron un experimento con muestras de agua y heces recogidas en el parque en otoño, primavera y verano.

Y comprobaron el crecimiento de algas y bacterias con heces en dos concentraciones diferentes –la máxima y otra más pequeña– y sin ellas. “Tanto las bacterias como las microalgas crecían más en las muestras con guano, pero lo más interesante lo encontramos en las de noviembre. Aunque había muchísimos nutrientes en el agua, la productividad no aumentaba. Es algo frecuente en la Ría en determinadas épocas del año y suele estar relacionado con la falta de vitaminas, que las algas no pueden producir. Pero al introducir guano, el crecimiento se disparaba porque aportaba algún compuesto que no estaba presente en el medio y que sospechamos que son esas vitaminas”, explica Fernández.

Normalmente, las bacterias suministran los compuestos que las algas no generan. Algo que también pudieron comprobar en este estudio porque los experimentos se repetían con antibióticos para bloquear la actividad bacteriana. “Y sabemos que algo estaban aportando, pero no era suficiente hasta que introducíamos el guano”, añade.

Además de determinar que el nitrógeno procedente de las heces estimula la productividad tanto en presencia de muchos nutrientes como cuando éstos son escasos en el medio, los investigadores también descubrieron que el guano origina un cambio en la especies presentes.

Los análisis de ADN de las muestras revelaron que se estimula el crecimiento de diatomeas, las algas unicelulares que conforman uno de los elementos principales de la dieta del mejillón, por ejemplo, y de los peces.

“Es la primera vez que se demuestra cómo el guano no solo afecta a las algas y las bacterias, sino a la conexión entre ellas. Se produce un cambio y la aportación de las bacterias deja de tener importancia en presencia de este factor añadido, que además es bastante impredecible”, apunta Emilio Fernández.

El catedrático también subraya que este impacto en la productividad y, por tanto, en la riqueza de la Ría era cinco veces mayor hace una década. La razón es que la población de gaviota patiamarilla se ha reducido desde los 30.000 ejemplares censados en 2004 (mardeaves.org) a los 6.360 del año pasado.

“El mensaje que extraemos es que, aunque sean molestas, las gaviotas tienen un papel y facilitan la productividad en épocas en las que no se dan las condiciones para que el fitoplancton crezca. Es un argumento más a tener en cuenta en su gestión y conservación”, resume.

Proyecto sobre la interacción fitoplancton-bacterias

El estudio se acaba de publicar en la revista Environmental Microbiology y forma parte de la tesis que realiza Maider Justel bajo la dirección de Emilio Fernández y Eva Teira y que defenderá este año.

Y se enmarca en el proyecto nacional INTERES, liderado también por ambos investigadores y que analizó de forma pionera el impacto de los ríos y de la lluvia en la interacción del fitoplancton y las bacterias.

También firman el artículo Erick Delgadillo, Alberto Gutiérrez, Paula García, Isaac Alonso y Pablo Pereira.