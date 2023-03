Homenaje in situ a los republicanos asesinados en Vigo

En el sitio en el que su padre había estado preso años antes, él asistía con sus colegas a la sesión continua del cine Niza, donde funcionó como cárcel tiempo atrás el conocido como frontón vigués, en María Berdiales. “Non tiña nin idea diso. Compartiamos espazo”. Es la relevación de Telmo Comesaña, presidente de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36. Una de las tantas que se recogen en los 15 microrreportajes grabados durante los dos últimos años por iniciativa de esta entidad y la Asemblea Republicana de Vigo. Su objetivo es destacar a través de relatos de familiares o miembros de estas entidades los lugares de la urbe y el área en los que ciudadanos fueron asesinados de 1936 en adelante a manos de simpatizantes del régimen franquista por defender la República. Las producciones audiovisuales se presentarán el 21 de marzo desde las 19.30 horas en el MARCO, uno de esos puntos negros del callejero olívico.

Es su forma de arrojar luz sobre la oscuridad que apagó la ciudad y todo el país desde aquel momento hasta la llegada de la democracia. Entre los emplazamientos, aparte de la céntrica calle y el actual contenedor cultural de Príncipe, se encuentran Porta do Sol, O Castro –donde se produjeron fusilamientos masivos–, el cementerio civil de Pereiró, la playa de A Fonte, A Guía, O Berbés, el cementerio de Mos, la isla de San Simón, O Calvario y la calle Mercedes Núñez, entre otros puntos. El presidente de la Asemblea Republicana de Vigo, Celso X. López-Pazos, destaca que el ADN de este proyecto subvencionado por la Diputación es “didáctico e pedagóxico”. “Enviarase aos departamentos de Xeografía e Historia dos institutos de Vigo e área, que son máis de 30, cunha carta de presentación”, explica. También se llevará a asociaciones vecinales, bibliotecas y universidades.

Llama la atención de López-Pazos que estos lugares y los episodios trágicos de los que fueron testigos estén “tan esquecidos”. “Non hai disposición institucional para lembrar o que aconteceu. Pouca xente sabe que o MARCO foi unha cárcere”, lamenta. Lo mismo dice de Porta do Sol, escenario de un intenso tiroteo originado por militares que apoyaron el golpe de Estado iniciado días antes contra el gobierno republicano. De hecho, una de las balas todavía permanece en la plaza viguesa: se introdujo en la farmacia Borrajo, ahora denominada Puerta del Sol, emplazada en la esquina con la calle Carral. La pieza quedó incrustada en la madera del artesonado. Un grupo de soldados ordenados por el Capitán Carreró, que le dio nombre después a la actual explanada durante el franquismo, abrió fuego contra los manifestantes que les pedían su apoyo a la legalidad vigente. Varias personas fallecieron.

“Poderían pórse placas nos sitios nos que foron asasinados os republicanos”, explica López-Pazos, especialmente molesto por el olvido del suicidio colectivo del Bou Eva. “Moita xente non sabe que pasou”, dice. En la madrugada del 23 de abril de 1937, fueron sacados de un barco del puerto de Vigo los cadáveres de nueve personas: una mujer y ocho hombres. “Nueve estaban heridos en la sien izquierda. Uno, el que debió matar a los otros por acuerdo de todos, se suicidó: tenía la herida en la sien derecha”, relataba Rafael Dieste bajo el pseudónimo de Félix Muriel en una crónica publicada dos meses después en Nova Galiza, boletín quincenal de los escritores antifascistas. “Porén, a cruz franquista do Castro, para vergonza da nosa cidade, segue aí co apoio do alcalde, Abel Caballero”, critica.

El responsable de la grabación y edición, Cristóbal López, destaca que la narrativa audiovisual “en pequenas pílulas” permite que las historias que se narran lleguen a más personas. Explica que se han reproducido unas 300 copias en total en formato físico para entregar. Algunos de los microrreportajes, de duración variable, ya se pueden ver en el canal de YouTube de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36. La intención de los promotores es hacer públicas todas las piezas para difundir al máximo el recuerdo de los que fueron asesinados por defender la República.