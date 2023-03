Cabral, 35 años con cultura propia

La primera referencia a su territorio data del año 1156 y figura en unas partidas establecidas entre el Cabildo de la catedral y el obispado de Tui. En la actualidad, es la segunda parroquia de Vigo que mayor volumen de asociaciones tiene registradas y puede presumir de albergar en su demarcación algunas de las infraestructuras más importantes del municipio, entre las que destacan el Aeropuerto de Vigo y el Instituto Ferial de Vigo. En otro tiempo, a mediados del siglo pasado, también fue testigo del máximo esplendor de instalaciones industriales como la del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), que fue uno de los motores del desarrollo económico de Vigo y que transformó por completo la zona, puesto que la apertura de las fábricas de cerámica y vidrio trajo de la mano una oportunidad laboral para muchas madres de familia y sus hijas, que empezaron a ganar un jornal, con lo que aquello significaba en la época; de ahí que su desaparición fuera un drama, porque muchas familias del barrio de Cabral dependían de aquellos salarios.

Sus espacios verdes también forman parte de la seña de identidad de esta parroquia viguesa, y durante siglos el ganado pastando en sus campos y la agricultura fueron las principales actividades que se desarrollaban en la zona, tal y como prueba su patrimonio etnográfico, puesto que el Concello tiene inventariados cerca de un centenar de hórreos, la mayor parte con más de un siglo de antigüedad. Asimismo, junto con Valladares, Cabral es la única parroquia viguesa que tiene el privilegio de contar con dos parques forestales en su territorio: Bandeira, que es el más pequeño del concello, y con el de Cotogrande o Becerreira, que cada año a finales del mes de agosto acoge la tradicional Romaría do Pan de Millo.

Es precisamente en el barrio da Becerreira en donde a finales de la década de los 80, fruto de la actividad de una rondalla y que en toda la parroquia no había ninguna asociación cultural, partió de varios vecinos que mantenían reuniones semanales la iniciativa de crear el Centro Cultural y Recreativo de Cabral, que no logró disponer de las instalaciones actuales hasta el año 1991 y previamente celebraba sus actividades en el torreiro de fiestas de Iglesia de Santa Mariña de Cabral o al colegio. Lo recuerda así el presidente de la entidad, Eduardo Comesaña, quien junto con Purificación Castro, José González, Manuel Fernández, José Manuel Alonso, Ángeles García, Manuel Rodríguez, José Costas, Pilar Lago, Dolores Lago y Carmen García, se ocupa de la gestión del C.C.R. de Cabral.

Un auditorio de lujo

“Na actualidade ofrecemos moitas actividades culturais. Só no grupo de baile contamos cunhas 140 persoas, onde tamén hai moitos rapaces que teñen que vir en diferentes quendas porque senón non hai mestres que os atendan. Tamén facemos cursos de pintura, de memoria, baile de salón ou teatro , e no terreo musical, temos de todo. Eu penso que o bonito é que fagamos este tipo de actividades aquí na parroquia e que a xente non teña que desprazarse ao centro da cidade, porque as parroquias son Vigo tamén e pagamos os mesmos impostos. Agora estamos intentando que a Coral Casablanca veña a actuar, o que sería un orgullo para nós, porque case sempre actúa no centro de Vigo. ”, explica Eduardo Comesaña. Y es que las instalaciones del Centro Cultural Recreativo de Cabral fueron diseñadas por el arquitecto Desiderio Pernas, quien asumió en los años 80 asumió la rehabilitación del Teatro García Barbón, por lo que “o noso auditorio gusta moito ás bandas de música e ás corais, que teñen vido de distintos puntos de España, porque ten un son moi bo. Tamén acollemos o Festival Folclórico Internacional de Vigo”, apunta el responsable de la entidad cultural, que tiene 600 socios.

A la hora de analizar los puntos fuertes de la parroquia, Eduardo Comesaña pone en valor la Romaría do Pan de Millo, un evento gastronómico que asegura que ha crecido con el paso de los años y del que no hace falta hacer “moita propaganda”, ya que “a xente tena marcada no calendario coma se fora San Roque, porque leva xa case 30 anos e está moi consolidada”. El presidente de la asociación señala que, tras la pandemia, “tiñamos algo de medo de que o público non acudira coma antes, pero levamos unha sorpresa o ano pasado cando retomamos, porque foi todo de marabilla”.

Principales necesidades

En cuanto a las necesidades actuales en determinadas zonas de la parroquia, Eduardo Comesaña apunta que es necesario una renovación del saneamiento, puesto que en algunos puntos se encuentran con que “a estrada afunde porque os tubos instalados son de hai moito tempo e son de formigón. O Concello debería renovar tamén aquí estas cuestións, porque lle fai moita falta”.

El presidente del Centro Cultural y Recreativo de Cabral también alude a la necesidad de rehabilitar el pabellón de deportes, que está pendiente, y señala que “esta é unha parroquia que ten unha gran cantidade de equipos e clubs e non temos instalacións. Faría falta facer un pavillón novo na parroquia, porque varias entidades da zona temos que pagar aos equipos pavillóns fóra de Vigo porque non temos instalacións para que xoguen. No noso caso, temos que ir a Mos e pagar a pista. E logo tamén sería bo un aparcadoiro”, concluye Comesaña.