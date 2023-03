El vigués que conquistó la gran pantalla en República Dominicana

Cuenta que no fue hasta hace siete años cuando empezó a presentarse así: “Hola, soy Uxío Lis, actor”. Hasta la fecha, pese a que ya había formado parte del elenco de actores y actrices de 14 películas, no se creía mucho lo que le estaba pasando, pero el año 2016 fue un punto de inflexión en su carrera profesional, ya que tras haberse presentado a un casting fue seleccionado para protagonizar su primer papel antagónico, lo que le valió una nominación a mejor actor extranjero en República Dominicana. Le costó algo de tiempo asimilarlo, pero a partir de entonces ya no ocultó que trabajaba delante de las cámaras en la gran pantalla.

Tras 24 años desarrollando su faceta artística en el mundo del teatro y del cine en el país latinoamericano, el vigués Uxío Lis ha decidido regresar a sus orígenes con la intención de continuar su carrera profesional en el audiovisual gallego y español y, por lo pronto, el año pasado fue seleccionado por el emblemático director de cine y guionista vasco Julio Medem para la producción “Minotauro; Picasso y las mujeres del Guernica” en el rol del arquitecto Luis Lacasa, lo que le llevó a compartir rodaje con actores de la talla de Enrique Arce (La casa de papel), Pablo Derqui (Hispania), Luis Carlos de la Lombana (Aquí no hay quien viva). Comencé desfilando en pasarelas a finales de los 80 y principios de los 90 para diseñadores internacionales Este vigués, nacido en el año 1967, confiesa que nunca habría imaginado llegar hasta el punto en el que se encuentra en la actualidad. Recuerda a aquel joven de 18 años que todavía estaba estudiando y al que una conocida le comentó la posibilidad de hacer unas fotos y desfilar como modelo: “Con aquel trabajo me pagaron 10.000 pesetas y poco después 15.000. Así fue cómo empecé desfilando en las pasarelas a finales de lo 80 y principios de los 90 para diseñadores internacionales”. Uxío Lis modeló para el Corte Inglés, Caramelo, Fexdega, Mariñan, entre otros, hasta que dio el salto a la televisión como modelo y actor en anuncios. Poco después, participó en importantes series de televisión como “Turno de oficio” y “Para Elisa” , en donde coincidió con actores como Assumpta Serna, Manolo Zarzo, Javier Elorriaga y Juan Echanove, verdaderos iconos del cine español en aquella época. Pasado un tiempo, cuando trabajaba como comercial para una multinacional en Lugo, con 32 años tomó la decisión de afincarse en República Dominicana sin tener la mente puesta en continuar con aquello de ser actor. Sin embargo, al año de estar instalado en Santo Domingo, Uxío Lis desempolvó el book de fotografías y al poco tiempo contactó con él una productora de televisión para una entrevista. “En aquel momento yo pensaba que no tenía tanta trayectoria detrás como para justificar aquella entrevista, pero llamaba la atención un extranjero dedicándose a un mundo como el modelaje que allí, en aquella época, no era tan habitual”, explica el actor vigués. Para mí los que buscan la fama a través del cine están en la carrera equivocada, es un error Aquella entrevista en televisión le sirvió a Uxío Lis como lanzadera y al poco tiempo se puso en contacto con él la ex miss Selineé Méndez para proponerle protagonizar para Ricardo Arjona el videoclip de “Te enamoraste de ti”. “A partir de entonces empecé a trabajar como extra, a estudiar y a prepararme como actor realizando talleres, trabajando en varios videoclips para artistas reconocidos de República Dominicana y teniendo varios papeles secundarios en algunas producciones”, señala Uxío Lis, quien llegado el año 2016 logró su primer papel principal en “LOKI 7” donde tuvo la oportunidad de interpretar a Andréi “el ruso”, personaje que le valió su primera nominación a mejor actor extranjero en los Premios Iris del cine dominicano. Uxío Lis comenta que “no es fácil, ni siquiera para los actores dominicanos, trabajar en un mismo año en cinco películas, y yo, desde aquel año, sí lo conseguí. Posteriormente, en 2020, volví a lograr otra nueva nominación a mejor actor en los premios La Silla por un papel secundario en ‘Colours’, del director Luis Cepeda”. Poco a poco, este vigués se ha labrado su carrera en la gran pantalla en el país latinoamericano y a la hora de abordar cuáles son las claves para llegar a ser un buen actor, la palabra disciplina se sitúa por encima de la palabra talento para él. Así, Lis menciona que “la disciplina es fundamental, porque para un director será mucho mejor trabajar con un actor que sabe sus textos, que no le va a dar problemas, que con uno que tenga talento, pero que no se aplique. Y otra característica que para mí es fundamental es la de creer en ti, porque es un mundo difícil en el que no tienes nada seguro y en el que nos sacrificamos muchos. Si quieres ser actor, toca ponerse a trabajar, para mí los que buscan la fama a través del cine están en la carrera equivocada, es un error, porque esto es mucho más”. En la jornada de hoy, Uxío Lis acudirá a la gala de los Mestre Mateo, que se celebra este año en Ourense, y con respecto al audiovisual gallego el actor vigués apunta que “actualmente tenemos una industria cinematográfica propia que está siendo muy competitiva, tal y como se está demostrando, hay producciones de muchísima calidad y con mucha dedicación”.