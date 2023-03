O sindicato da CIG conmemorou onte en Vigo o Día da Clase Obreira Galega cunha mobilización baixo o lema “As nosas pensións non se tocan”. A marcha partiu do cruzamento da Dobrada e o seu principal obxectivo era visibilizar as “principais ameazas” actuais para a clase traballadora e avanzar nunha “saída galega e socialmente xusta” da crise. Neste senso, dende o sindicato destacouse que as medidas expostas polo Goberno central son “insuficientes”.