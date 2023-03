A Revolta, dúas décadas da man dos movementos sociais

A principios dos anos 2000, xuventude politizada a nivel galego detectou a necesidade de dispoñer dun espazo propio na cidade de Vigo no que poder levar a cabo diferentes actividades acordes á súa filosofía e tamén no que poder desenvolver o idioma galego sen trabas, algo que era clave para aqueles mozos e mozas. Foi así como o 4 de marzo de 2003 abría as portas por primeira vez o centro social A Revolta, no número 32 da Rúa Real, en pleno Casco Vello da cidade olívica e da man daquel grupo de persoas que xa levaba algún tempo traballando para que fose unha realidade.

Este mes de marzo cúmprense dúas décadas dende que tiveron lugar aqueles comezos, nos que coa ilusión de poñer aquel proxecto en marcha empezaron a desenvolverse diversas actividades cun traballo arduo por parte dos socios e socias integrantes da Revolta. Diego é un dos seus compoñentes e destaca que, daquela, “tivemos un importante papel cando se expuxo a recuperación da figura do merdeiro no Entroido, xunto coa asociación do Casco Vello, buscando os traxes e as caroutas, porque partiu todo de cero”, explica este vigués. Así mesmo, anos despois, dende o centro social da Revolta tamén se impulsou a recuperación en Vigo da figura mítica do Apalpador, ligado á tradición do Nadal.

Outro dos aspectos que destaca Diego da posta en marcha deste colectivo vigués é que, no momento no que naceu, converteuse nun dos primeiros centros sociais de Galicia que contaba cunha situación regular. Así, Diego sinala que, “antes, este tipo de espazos alternativos eran todos okupados, pero a partir da década dos 2000, cando se dá o fenóme dos centros sociais deste estilo, cun carácter independentista e en defensa da terra e do idioma, e comezan a formarse en Xinzo, Ferrol, Boiro ou Pontevedra, entre outros, o noso foi un dos primeiros que pagou aluguer co obxectivo de ter unha estabilidade física, porque consideramos que era importante para dar apoio aos movementos sociais. Porque a función da Revolta tamén é servir de espazo para as asociacións e colectivos da cidade. Moitos reúnense aquí ante a ausencia de oferta en Vigo, porque non hai facilidades para dispoñer dun local propio nin tampouco interese por parte de Concello para servir de apoio a eses colectivos”.

Á hora de lembrar as principais accións levadas a cabo ao longo destes 20 anos, Diego indica que durante moito tempo apoiaron á rede A Ría non Se Vende, nunha época na que se sucederon numerosas manifestacións logo da catástrofe do Prestige, así como ao movemento feminista pola liberación da muller, dando cabida ás diferentes correntes dentro do mesmo, e tendo como bandeira a defensa do idioma e da terra. Por outra banda, Diego tamén pon en valor a realización de cursos vencellados ao ensino musical, por exemplo, do que saíron bandas que logo ofrecían concertos no mesmo centro social no que tiveran acceso á formación.

Na actualidade, A Revolta conta con preto de 80 socios e socias activos e, xunto coas colaboracións ocasionais, rondará o centenar, e atópase no número 12 da Rúa Real. A este respecto, Diego comenta que o centro é autoxestionado e que a época da pandemia supuxo un freo importante. Porén, este mes xa teñen planificado un programa de actividades co obxectivo de festexar os 20 anos camiñando da man dos movementos sociais. Así, este vindeiro domingo celebrarán unha mesa redonda na que farán un repaso ao longo da súa traxectoria e o próximo 18 de marzo celebrarán unha festa na Sala Masterclub con concertos de High Paw, Flow do Toxo, Quinkillada e co retorno de Skárnio aos escenarios.