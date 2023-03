Pérez Torres pierde la batalla judicial contra el Puerto de Vigo por una concesión otorgada a la compañía Kaleido Ideas&Logistics. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admite que en la práctica los 50.000 metros cuadrados concedidos en el muelle Transversal los usará "prácticamente de forma exclusiva" Kaleido pero esto no significa que "se convierta en monopolista del muelle" tumbando así el principal argumento esgrimido por la primera operadora en el recurso ahora rechazado.

El pasado mes de junio, la Autoridad Portuaria de Vigo dio luz verde a la concesión de esa extensión portuaria a la empresa viguesa que hasta ese momento Kaleido hacía uso de esos 50.000 metros gracias a una autorización pasándose a convertirse en concesionario del ámbito por 35 años.

“Contrariamente a lo que se afirma por la recurrente, parece que si tenemos en cuenta las previsiones conforme a las cuales la concesionaria ni debe entorpecer la ampliación de otro de los muelles ni puede impedir las operaciones de carga y descarga de otros operadores, lejos de incurrir en una mala gestión de los servicios portuarios, parece que tratan de optimizar su rendimiento”, afirma el TSXG, al tiempo que recalca que la concesión “parece pretender optimizar las posibilidades de almacenamiento del muelle, salvando la posibilidad de que, con carácter excepcional, se pueda exigir la retirada de mercancías para que otro operador pueda prestar el servicio”.

El TSXG no aprecia, como afirma Pérez Torres, que el Puerto de Vigo hubiese infringido las normas de la libre competencia en la prestación de servicios portuarios. De hecho, basándose en la afirmación de la jefa de Explotación de la Autoridad Portuaria asegura que "con anterioridad la distribución del espacio de almacenamiento resultaba un tanto caótica, produciéndose cruces entre las operadoras que resultaban peligrosos”, por lo que entiende que la actuación de la Autoridad Portuaria de Vigo coincide “con la finalidad que a la intervención de las autoridades portuarias les atribuye la sentencia del TS para la creación de un marco jurídico que fomente la competitividad y eficiencia de las empresas”.

Nuevos silos

Por otro lado, la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha ratificado la sentencia del juzgado contencioso número 1 de Vigo avalando la denegación, por parte del Concello de Vigo, de la licencia de obras a la compañía Cementos Tudela Veguín para reformar su nave en el muelle de Areal además de las obras para instalar dos silos de 3.000 toneladas de capacidad, actuación que en conjunto alcanzaría los 2,5 millones de inversión.

Al contrario de lo alegado por los técnicos del Concello, para el alto tribunal gallego en este caso "no parece razonable" aplicar la normativa de protección del paisaje recogida en el artículo 91 de la Lei do Solo "cuando resulta evidente que la instalación de los silos se va a llevar a cabo en un entorno industrial totalmente antropizado y, aunque limiten la visión del mar, resulta que no estamos ante lugares de paisaje abierto o naturales, como exige el precepto”. A esto suma el hecho acreditado en un documento aportado por la Autoridad Portuaria que los nuevos silos “se proyectan en el interior de la nave, en el espacio que actualmente ocupan dos pórticos que han de ser eliminados, con una ocupación aproximada de 300 m²”, así como que la cementera “perderá más del 50 % de la capacidad de almacenamiento, como resultará de la eliminación de los siete silos de menor tamaño, con una capacidad total de 7.300 toneladas”.