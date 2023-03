Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el sindicato policial SUP denuncia la situación de las policías nacionales que o bien no reciben chalecos antibalas o se ven obligadas a trabajar con uno masculino que no se adapta a su anatomía. El colectivo ha remitido un escrito a la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Policía Nacional, solicitando que haya tallas especiales para mujeres y recordando que ya en 2017 se formuló queja por los hematomas que les producían.