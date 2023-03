O do 8M é un día de celebración e reivindicación a nivel global, pero os actos programados polo goberno municipal van máis alá dunha única xornada. No pleno do Consello Municipal da Muller, presidido onte pola concelleira Uxía Blanco, o rexedor, Abel Caballero, puxo en valor a “revolución da igualdade das mulleres” como un camiño sen retorno.