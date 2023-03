Y se armó la “gorda” en Vigo

Hubo una época en la que utilizaron referencias a su cuerpo para hacerle daño. Tan solo tenía 17 años y, aunque comenta que no cree que su físico fuera el detonante, sí lo emplearon como arma contra ella en el instituto. Pasados unos años, cuando inició sus estudios de Traducción e Interpretación, empezó a detectar que estaba “algo perdida” y, con la llegada de la pandemia y el confinamiento, ganó algo más de peso. A su alrededor, los comentarios enfocados a su físico volvieron a aparecer en su día a día y ella cada vez se sentía peor consigo misma, lo que la llevó a gestionar la ansiedad que le generaban a través de ingestas de comida hasta que decidió ponerse en contacto con una nutricionista. Confiesa que “tenía pavor”, porque conocía de primera mano el calvario que pueden llegar a suponer las dietas restrictivas y la forma en la que podría llegar a maltratarse a sí misma psicológicamente, pero aquella nutricionista le cambió radicalmente la relación consigo misma, puesto que lo primero que le dijo fue que “debía amar mi cuerpo y que en realidad podía comer de todo, solo tenía que cambiar la forma de alimentarme”, explica esta viguesa.

Sus vivencias la llevaron a poner en marcha en 2021 un proyecto de alimentación saludable en la ciudad, que de la mano conllevó un importante activismo contra la discriminación que sufren las personas que no tienen un cuerpo “normativo” según los cánones de belleza establecidos por el sistema. Acciones como llenar el centro de Vigo con 600 libros que incluían mensajes a favor de la diversidad de los cuerpos, así como de papel de regalo con estos mismos mensajes, fueron algunas de las iniciativas que Alba Cobo ha impulsado en la ciudad para generar un impacto social. Sin embargo, tenía claro que quería hacer “algo más grande”. A raíz de los comentarios que recibía a través de las redes sociales, de numerosos testimonios similares al suyo, consideró necesario poner en marcha una iniciativa que contribuyera a “crear red” entre estas personas y que no sintieran que “están soas”. Y se armó la “gorda”.

Los próximos 3 y 4 de junio, Vigo acogerá el primer festival que busca visibilizar la diversidad corporal de las mujeres y combatir la violencia estética que existe en la actualidad. El evento, que contará con la participación de importantes influencers y activistas a nivel nacional, se desarrollará en pleno corazón de la ciudad con el objetivo de “facer chegar a mensaxe á cidadanía, para que coñezan esta problemática e que xere impacto na sociedade”, indica Cobo, quien también adelanta que contará con una parte lúdica con el objetivo de “dispoñer dun espazo de celebración”.

La iniciativa se desarrollará principalmente en el entorno de Churruca y en el Casco Vello, de manera que “ocuparemos as rúas cos nosos corpos, tamén con accións artísticas a través das que as mulleres poidamos ter voz”, comenta la impulsora del festival. Asimismo, Alba Cobo avanza que algunas de las activistas que visitarán Vigo a principios de junio serán la actriz y cómica Mara Jiménez (@croquetamente) y Magdalena Piñeiro, la primera teórica sobre gordofobia en España.

Un tema “polémico”

El festival, que estará dirigido a todos los públicos y que también pondrá especial atención en los adolescentes, todavía se encuentra en fase inicial y lo llamativo es que ya se ha encontrado con trabas para poder llevarse a cabo. Y es que, precisamente, lo que Alba Cobo pretende denunciar con su celebración, que es la presión y violencia estética que hay en torno a los cuerpos de las mujeres, es el principal motivo por el que no ha logrado apoyo institucional, según afirma esta viguesa. En este sentido, la promotora de la propuesta señala que “as respostas que teño recibido é que isto xera polémica. Pensan que idealizamos a obesidade e promovemos os malos hábitos, o que amosa un claro descoñecemento, posto que o obxectivo é que as persoas aprendan a aceptar os seus corpos e dar visibilidade a como o sistema fainos ver distorsións nos nosos corpos que non existen, ao mesmo tempo que nos bombardea con produtos para poñerlle solución”.

Ante esta situación, Alba Cobo ha buscado una forma alternativa para recaudar fondos y poder llevar a cabo el amplio programas de actividades que contempla “Y se armó la gorda”, de manera que a partir de mediados de mes lanzará a través de la página web de Outro Conto una campaña de mecenazgo para que las personas interesadas en colaborar puedan realizar sus aportaciones. Esta viguesa apunta que “todas as que participen recibirán unha serie de recompensas que xa estamos deseñando”.

Estas dificultades corroboran para Alba Cobo que todavía “queda moito por facer”. Así, esta joven viguesa hace referencia a realidades demoledoras, como que “hai retos en Tik Tok para ver cantas veces es capaz de vomitar ao día, algo moi perigoso. Coas novas tecnoloxías, os cánones están volvéndose máis estritos, e xa se constatou un incremento nos tratamentos de ácido hialurónico nas mulleres, xa dende os 14 anos. Semella que o mito da beleza volve co obxectivo de afundirnos”. Para Alba Cobo, la respuesta a estas situaciones es el activismo y, por experiencia propia, lo que recomienda a las personas que no se sienten bien con su cuerpo es “respecto e acompañamento a unha mesma, máis alá desa voz xuizosa derivada do sistema”.