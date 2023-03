Tres integrantes del Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) de la UVigo han participado en una nueva campaña internacional desarrollada en el yacimiento de Melka Kunture, en Etiopía, considerado un “referente internacional fundamental” en el estudio del desarrollo evolutivo, conductual y tecnológico de los primeros humanos en África especialmente del Homo ergaster/erectus.

Eduardo Méndez, Andrea Serodio y Patricia Bello realizaron una de investigación durante los meses de enero y febrero que incluyó una estancia en el ARCCH (Authority for Research and Conservation of the Cultural Heritage) de Addis Abeba y trabajos de campo en Melka Kunture.

Los estudios en el yacimiento se llevan a cabo dentro de una misión ítalo-espaola liderada por la investigadora Margherita Mussi y codirigida por Joaquín Panera y el propio Eduardo Méndez. En la campaña de 2023 también participaron investigadores de la Sapienza de Roma y la Complutense de Madrid.

Durante los trabajos de laboratorio, se analizaron más de 2.500 herramientas líticas y la campaña en los yacimientos de Melka Kunture permitirá ampliar el conocimiento de las fases de poblamiento más antiguas y recientes de la zona.