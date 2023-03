Mondariz Balneario querido, que sin el CIT nada hubieras sido

Podríamos decir que, para los que no vivimos allí, Mondariz Balneario ha sido siempre una palabra oxigenante, evocadora de belleza y relax, y su alcalde, eterno José Antonio Lorenzo, un hombre cordial. Desde que tengo uso de razón, oigo hablar del CIT (Centro de Iniciativas y Turismo), que ha sido una constante en la dinamización del lugar. Y precisamente en días pasados, en que se reunieron más de 70 Amigos de Mondariz Balneario en su tradicional laconada, se rindió un caluroso homenaje a los ex presidentes que a lo largo de estos últimos 50 años han trabajado para esta asociación, nacida en 1973 tras el trágico incendio que arrasó el Gran Hotel. Gente como Antonio Troncoso, (fallecido, al que representó su mujer, Lolín Blanco), el mismo José Antonio Lorenzo, Enrique Avendaño, Daniel Rodríguez y José Manuel Nogueira, de los que tenemos una foto tan mala que no la damos. Aquel incendio fue un momento muy duro, la villa temió por su futuro, pero 16 hombres comprometidos decidieron unir sus fuerzas y luchar por su futuro: así nació el CIT. Hoy podemos decir que lo han conseguido; la villa tiene un balneario de fama internacional, un club de golf, un centro hípico, el Gran Hotel rehabilitado... y el CIT ha jugado papel fundamental en todo ello. Hasta Iván Gallinero se ha ido de Vigo para allí con todos sus bártulos de trabajo en busca de paz.

¡Alcalde, liga a la Navarro! ¡Qué grande, Diana Navarro, también en el teatro! No pude verla en noviembre en el Afundación de Vigo con En tierra extraña su bautizo teatral, pero lo hice a casi 500 kilómetros de la ciudad hace unos días y comprobé que es también una gran actriz. Como creo que sucedió en Vigo, el público la despidió a ella, a Alejandro Vera y Avelino Piedad en pie con aplausos. La obra cuenta, como han comprobado unos cientos de vigueses, un encuentro de Concha Piquer con Federico García Lorca en 1936, con la amenaza de la guerra. Ella, la cantante más famosa de España, y él el poeta más solicitado del momento; por medio, el letrista Rafa de León, interpretado por uno de los actores. ¡Cómo actúa la Navarro, y cómo canta, para mí mejor que la Piquer aunque no haya podido tener una vida de novela como la de ella! Alcalde, tú que debes tener influencias, insuperable traer a Gun N’ Roses, va a estar muy bien todo el programa del Terraceo... pero ¡lígate a la Navarro y tráela! Su música nos gusta incluso a los hijos del rock que aplaudimos a los Gun.