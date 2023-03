La jueza atribuye agresión sexual con superioridad en la violación de Torrecedeira

Una de las presuntas agresiones sexuales grupales denunciadas en los últimos años en Vigo está ya próxima a juicio. Se trata de un caso ocurrido el 8 de diciembre de 2021, en pleno puente festivo, cuando dos jóvenes de origen senegalés supuestamente violaron a una chica de 18 años en un piso de la calle Torrecedeira tras conocerla esa misma noche en un local de copas de la zona del Areal. Tras un año de investigación judicial, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo resolvió transformar las diligencias previas en un procedimiento sumario y, tras emitir el preceptivo auto de conclusión de sumario, lo acaba de elevar a la Audiencia Provincial de Pontevedra –a la sala penal de Vigo–, donde se continuará con la tramitación de cara a la vista oral. A la vista de las pruebas practicadas la instructora imputa a los dos investigados la presunta autoría de un delito de agresión sexual con la concurrencia de la agravante de abuso de superioridad ya que, para cometer los hechos, se habrían aprovechado de que la víctima estaba bajo los efectos del alcohol.

A la espera del escrito de acusación de la Fiscalía y de los que presenten las defensas –los presuntos agresores alegaron que las relaciones sexuales fueron consentidas–, la investigación judicial ha concluido que existen indicios de que los dos procesados, que permanecen en prisión provisional desde su detención por estos hechos, se habrían sobrepasado sexualmente con la joven. Todo ocurrió una noche de martes a miércoles, en el puente de la Constitución, cuando un grupo de chicos coincidieron con la víctima en un pub, a la que no conocían con anterioridad, y entablaron conversación. Dos de ellos, los hoy imputados, le propusieron ir a su piso de Torrecedeira para continuar la fiesta y la joven los acompañó. Allí, según denunciaría al día siguiente en la comisaría de la Policía Nacional, abusaron de ella, primero uno de ellos y a continuación el siguiente.

La “credibilidad” del testimonio de la víctima es uno de los elementos que derivó en en su día en el ingreso en prisión preventiva de los supuestos agresores y que ahora ha motivado la elevación de la causa de cara a juicio. Junto a la realización de pruebas de ADN cuyo resultado no trascendió, otro indicio importante fue el testimonio de otro hombre que vivía en la vivienda de Torrecedeira donde sucedieron los hechos. Aunque en sede judicial no fue tan “explícito” como en comisaría, donde dijo que escuchó como la chica gritaba a uno de los supuestos atacantes “que tenía novio” y “que no quería que la tocase”, sí acabó admitiendo dicha circunstancia. Un taxista que fue a recoger a la joven también describió el estado en el que se encontraba.

Informe forense

El informe del médico forense no constató la existencia de lesiones en la denunciante, pero esta cuestión no es por sí sola de ningún modo exculpatoria. Así lo valoró la Audiencia de Vigo en el auto en el que confirmó la medida privativa de libertad acordada primero por el juzgado de guardia y después por el que se hizo cargo del caso. “Ello no excluye la realidad de una relación no consentida, pues desde luego no es exigible a la denunciante que tenga que oponer una resistencia que pueda entrañar mayores riesgos para su integridad”, argumentaron los magistrados.

Los jóvenes fueron detenidos varios días después de los hechos y las redes sociales fueron claves en la investigación en su día realizada por la Policía Nacional para la identificación de los presuntos agresores. Junto a la gravedad de los hechos y la elevada condena que se les podría imponer en el futuro juicio, en la decisión de decretar en su día el encarcelamiento preventivo de ambos pesó mucho el riesgo de fuga por su falta de arraigo en España ya que cuando ocurrió todo vivían de la ayuda de una ONG a la espera de que se resolviese su petición de asilo político.

Otra presunta agresión sexual grupal ocurrida en Vigo, en este caso en un piso de Travesía el pasado septiembre, sigue en la actualidad en fase de instrucción judicial. Los tres investigados fueron excarcelados y permanecen en la actualidad en libertad provisional.