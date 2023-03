Pero la vida sigue y, si queréis comedia, la Vigo Open Comedy

Traemos aquí esta foto, tan aparentemente sencilla en su contenido, porque nos evoca ese mundo de la tertulia íntima, entrañable, que contribuye al equilibrio psicológico en nuestras vidas y que adquiere mayor carta de naturaleza cuando, con la jubilación, puedes dedicar mas tiempo a la conversación y a los amigos. Así fueron sorprendidos, en el bar Guay de Redondela, con Faro de Vigo en la mesa, el amigable y dicharachero José Blanco Puga, Pepe Bullo (de frente), con sus amigos “choqueiros” como él, Bautista, Román y Reigosa arreglando el mundo. Viva el espíritu de la tertulia.

Hoy tenemos que abrir esta sección con ese parte de bajas que nos toca más de las veces que quisiéramos, quizás porque es la sección más veterana y con memoria más larga del periódico. Se nos fue Carlos Mañas, profesor, publicista pero antes que nada reconocido por su labor de visibilización de la bipolaridad que él mismo padecía, lucha por la que fue reconocido como Vigués Distinguido. Fundador y presidente de Solidarios Anónimos, hombre siempre amable y con la sonrisa a punto, no hace mucho que estuve con él y su mujer, Beatriz Gallidoro, sentados en una terraza de la Plaza Mayor de Salamanca, oyendo cómo alababa la belleza de la misma. Por la tarde asistí a una brillante charla con lleno que dio en la Facultad de Psicología, en que los alumnos tuvieron una ocasión especialísima de conocer la enfermedad mental desde la experiencia cotidiana. Luego le reclamamos para posar en una de los Retrato Augustos que hace cada sábado para esta sección el fotógrafo Augusto Rodríguez y, casi el mismo día, oímos que había ingresado en el hospital, lo que no era infrecuente dada la enfermedad que con tanta dignidad sobrellevaba. Recuerdo bien la presentación de su libro Mi cabeza me hace trampas. Vivir con trastorno bipolar y cómo supo involucrar a cantantes, autores... en su lucha. Su ong pierde a su máximo valedor.

Mañas murió muy joven, a los 56, cuando aún tenía mucho por delante, y Jaime Cabaleiro Cabaleiro, se nos fue también hace unos días al menos con la suerte de haber vivido 86 años de mucha actividad y, en la ultima etapa, de entrañabilidad social. A mí me lo presentó en Chapela su amigo Emilio Boullosa, y supe por él lo que había trabajado ya desde el advenimiento de la democracia en el movimiento vecinal con la constitución de la AAVV de Rande, por cuya presión se construyó la traída de aguas, lavaderos, caminos... cuando situó a Gerardo Sánchez como alcalde de barrio. Cabaleiro era encargado en bateas de mejillón, tenía taxi que trabajaba los fines de semana y desde el punto de vista social un gran animador; donde estaba él siempre había fiesta, alegría...y aquellos cantos de taberna hoy en extinción.

La vida implica la tristeza de los que nos dejan pero, por fortuna, cuenta con la inyección de alegría de muchos de los que aquí siguen. Alegría como la que se ofrece un jueves al mes en el café De Catro a Catro con su Vigo Open Mic Comedy , un proyecto tras el que está Agustín Leirós que ya tiene un año de vida. Este mismo jueves, a las 9, vuelve a el escenario de esta café por 3 miserables euros tanto en www.ticketrona.com como en la propia taquilla. ¿Y en qué consiste? El Micro abierto de comedia (Vigo Open Mic Comedy), es un espacio en el que los cómicos y cómicas pueden probar su material ante el público y así poder testar sus chistes antes de poner sus monólogos definitivos en cartel. Cada participante dispone de un tiempo máximo de entre 10 y 20 minutos y también hay espacio para que algún espontáneo de entre el público suba a probar al mundo sus gracias.