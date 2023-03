La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Vigo, Marta Fernández-Tapias, calificó la retirada de la lona con su imagen por parte del Concello de “atropello al juego limpio”. Anunció que, tras su operación de espalda, se reincorpora a la actividad, pero señala que “no esperaba volver así”.

Defiende que la fachada del número 31 de Colón se trata de “un espacio publicitario que llevaba años funcionando con todo tipo de anuncios sin que el Ayuntamiento moviera un solo papel y, de repente, es problemático porque lo utiliza el PP”. Recordó que la noche anterior a colocar su imagen había otra publicidad y se pregunta si el gobierno local prevaricó.

Por su parte, la concejala de Urbanismo del Concello de Vigo, María José Caride, explicó que el edificio, “por estar catalogado, su utilización como fachada publicitaria necesita explícitamente una autorización de Patrimonio de la Xunta con la que, obviamente, no cuenta”. Así, la edil acusa al PP local de mantener una actitud infantil, “como si para ellos no existieran las normas” “El PP no puede actuar por encima de las normas urbanísticas”, incidió.

La edil detalló que el Concello y la Dirección de Patrimonio de la Xunta obligaron a los propietarios del número 31 de Colón a “realizar una obra de derribo y restauración inmediata”. Añadió que, ante la “inacción”, se le impuso una multa en enero, se inició la caducidad de la licencia. Argumenta que tenía una lona “porque iba a existir una obra detrás”. “Sin obra no hay lona”, sostiene y agrega: “Los propietarios están más cómodos haciendo caja con la publicidad que cumpliendo el mandato de Patrimonio”.