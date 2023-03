Mi historia con Carlos Mañas siempre fue muy intensa, la misma intensidad que él desprendía, pura Vida. Le conocí en Vigo, mi padre se moría y él quería una canción que hablase de la bipolaridad, buena y urgente porque él y su asociación estaban peleando con los estamentos públicos para que, de una vez por todas, reconocieran esa supuesta enfermedad como algo “normal” defendible y asumible socialmente. La canción la vomité literalmente una tarde-noche en la casa de mis padres en Bouzas, solo; mi madre estaba en el hospital con mi padre y digo que la vomité porque la letra y la música de “Calor en Invierno” me quemaban.

Conocer a Carlos fue una experiencia única; era un personaje que te atravesaba. Ante ese aparente optimismo y colegueo que transmitía me daba la impresión, siempre que estaba con él, que escondía una profundidad dolorosa, una inteligencia extrema que casi siempre conlleva un conocimiento profundo del sufrimiento existencialista. Sólo he tenido ese sentimiento intuitivo cuando conocí a Antonio Vega. Gente que, no sabes por qué, te engancha, y Carlos me enganchó. Desde ese momento nunca dejé de verlo. Cada vez que venía a Vigo le llamaba y nos veíamos. En otras ocasiones no podía verlo porque se “escondía” , “desaparecía”. Esto sucedía algunas veces, cuando sentía que su camino hacia el abismo depresivo avanzaba y entonces le empezaban a acechar las trampas, las trampas en la mente de las que él tanto hablaba.

Me he reído muchísimo con él, joder… yo era el “Bipollar”... y tuve algunas comidas y cenas –con la asociación de bipolares que él presidía– divertidísimas. Yo cada vez creo más que los enfermos bipolares, “los de verdad”, están en otros sitios. Los enfermos bipolares son algunos de los que mandan en el mundo ahora mismo, los que escriben, escriben y critican y hacen daño en las redes sociales, en la televisión y los que producen esas noticias que inundan nuestros salones de vómitos miserables y de hechos que suceden día a día y que no son dignos de una humanidad decente. Los bipolares de Carlos Mañas, y que el propio Carlos era, son gente de bien. (Uff, me da miedo decir “gente de bien”). Esto me diría Carlos si estuviese vivo hoy jajaja… Son gente excesivamente sensible, atrevida, valiente y arriesgada en la vida, suicidas en un puente pero siempre por amor, gente que se desintegra si no se sienten queridos y que necesitan más que nadie amor, amor y contacto cercano, pura piel: vamos, todo lo que hoy escasea en nuestra sociedad. Alguien se cae en la calle y ya nadie lo recoge, pondrá a alguien un puto whatsapp para que vengan a por él...

Me duele mucho no poder decirte adiós en persona, Carlos. No estamos en Vigo ni María ni yo. María también te apreciaba muchísimo. Pero allí donde estés, serás el apoyo de alguien que necesite hablar o contar. Estoy seguro. Un beso muy muy fuerte. Al final nos veremos. No lo dudes.