“Justicia asumió nuestra propuesta hace un año, o mentían antes o lo hacen ahora”

En el partido judicial de Vigo, se ingresan una media de 142 asuntos diarios. Cada jornada tiene señalados en torno a los 60 juicios y otras tantas actuaciones o diligencias procesales así como subastas, lanzamientos y muchos procedimientos más. Desde hace seis semanas, el engranaje que posibilita el normal funcionamiento de la justicia se ha parado, tanto aquí como en el resto de las 421 demarcaciones judiciales de todo el país. La huelga de Letrados de la Administración de Justicia paralizó casi al completo el servicio tras no recibir por parte del Ministerio de Justicia la aprobación de la adecuación salarial que plantearon y, afirman, le fue aceptada un año atrás.

– ¿Qué balance hace de estas seis semanas de huelga? Primero desde el punto de vista negociador pero también desde el seguimiento, que al menos lo que se ha visto en Vigo ha ido creciendo con el paso de los días.

–Se puede hacer desde esas dos perspectivas, sí. Desde el seguimiento de la huelga el balance es extraordinario, a pesar de que hayan pasado tantísimas semanas mantenemos el seguimiento e incluso se han ido incorporando profesionales.

–-Imagino que de cara a las negociaciones se va con otra confianza sabiendo que tienen ese respaldo detrás.

– Exacto, saber que, en vez de bajar, sumamos. Evidentemente nos da un respaldo muy grande. Después, desde otras perspectivas hemos visto que el Ministerio no ha hecho ningún intento serio de resolver el conflicto y evidentemente nuestra valoración es increíblemente negativa.

–La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró en una entrevista ayer a FARO DE VIGO que las exigencias que piden ustedes los LAJ son inasumibles. ¿Cómo respondéis ante esto?

–Para empezar, si son inasumibles porqué se asumieron en abril del año pasado. O mentían entonces o mienten ahora. De todas formas ni siquiera hemos llegado a concretar como se podría hacer eso porque nosotros no somos maximalistas en nada, estamos dispuestos a hablar del qué, del cómo, del cuándo e incluso del cuánto.

–Entiendo que estarán de acuerdo con rebajar un poco sus pretensiones si el ministerio sube las suyas, se pone un poco más a vuestro nivel.

–Sí claro, pero tampoco es lo mismo su postura que la nuestra. Porque nosotros partimos de unos acuerdos que estaban, que existen, y ellos quieren obviarlos. Al final eso es una negociación. No hay que olvidar que ellos se habían comprometido a unas cosas, entonces no pueden exigir una renuncia completa a los acuerdo de abril. Eso no puede ser así.

– Se trata de unos acuerdos verbales, se dejaron por escrito...

–Eran por escrito, claro. Se intercambiaron muchos documentos y propuestas y se publicaron incluso en la página web del ministerio llegando a sacar nota de prensa. Ahora estos documentos son más difíciles de encontrar porque los han ido eliminando.

– ¿Ven incomprensible esta postura del ministerio, entonces?

–A lo mejor antes mentían al decir que tenían el respaldo de Hacienda o quizás mienten ahora y lo que quieren en rebajar el coste o llegar a un acuerdo más beneficioso desde su perspectiva. Lo que es más beneficioso en un caso no deja de ser más perjudicial para el ciudadano porque es el servicio público el que se va al traste.

– ¿Se barajó ya alguna fecha tope en la que se ustedes digan, no se puede continuar con la huelga, hasta aquí?

–De momento, lo que nos dicen en las Asambleas de Letrados de la Administración de Justicia de los partidos judiciales de toda España es que sigamos adelante hasta el final. Entonces, nosotros hacemos lo que nos mandan los LAJ de base y seguiremos adelante hasta el final.

– ¿Tienen ya agendada la próxima reunión?

–Todavía no pero nos convocarán en los próximos días.

–Cuanto tiempo se podría tardar en recuperar el funcionamiento normal de la actividad judicial? Se habló de cuatro cinco meses.

– Sí, pero ahora estamos rondando ya los seis meses, el medio año.

–Nunca esperasteis o contabais con una cerrazón así? ¿Os figurabais un escenario como este?.

–Pues sí, a ver, en los peores escenarios sí, pero no pensábamos que se llegaría a tales extremos porque al final las consecuencias para el servicio público están siendo enormes. E incluso, desde la pura perspectiva económica, no tiene sentido porque ahora va a haber que pagar unos planes de refuerzo a costa de esto. Nuestro parón al final afecta al resto, porque si nosotros los Letrados Judiciales no hacemos nuestra parte, el trabajo de los demás también queda parada.

–Al final el sistema judicial es una cadena.

–Sí, exacto. Y eso afecta mucho muchísimo a los funcionarios. Y obviamente no se les va a pedir que hagan un sobreesfuerzo después a coste cero. Lo lógico será una prolongación de jornada y unos planes de refuerzo que van a tener que pagar las Comunidades Autónomas y que tampoco tienen ninguna responsabilidad en todo esto.