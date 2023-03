“Vivimos en tiempos distintos y hoy la imagen lo ocupa todo: la fotografía, el cine, los cortos, incluso vídeos de solo tres o cuatro segundos. Y todo esto marca nuestra cultura. En este caso los microcortos eran todo un reto y el resultado fue magnífico, con unos vídeos de gran calidad hechos con enorme talento. Y eso es lo que buscábamos. Pero esto el principio, porque queremos que Vigo se convierta en un gran plató de cine”, aseguró Caballero.

El alcalde felicitó a los ganadores, pero especialmente “a todos los que han participado”: “Me gusta mucho ver a la gente que gana, pero reconozco que casi me gusta más dar la enhorabuena a todos los que se han sumado a esta brillante idea”, aseguró.

Amaia Mauleón, responsable de la Vigo Film, admitió que la duración de 90 segundos ponía a prueba la creatividad de los autores: “Éramos conscientes de que el desafío no era menor y que poníamos a prueba vuestro talento en tiempo récord, pero el resultado ha sido extraordinario: decenas de grandes historias en formatos micro”.

El tribunal que decidió los galardones lo conformaban los directores de cine Fon Cortizo y Pedro Sánchez, la actriz y concejala de Igualdade, Uxía Blanco y la propia Vigo Film. “El jurado se ha divertido, emocionado y, sobre todo se ha sorprendido al descubrir la enorme creatividad y pasión por el audiovisual que existe en nuestra ciudad” aseguró Mauleón, quien aprovechó para adelantar que este año habrá una segunda edición, aunque no anticipó la temática, de un concurso que en su debut atrajo a decenas de trabajos.

Puedes ver todos los trabajos audiovisuales aquí.

Los galardonados en seis categorías





Mejor microcorto: “Para Alba”, de Manuel Enrique Conde.

Premio del público al microcorto más votado: “Skate navideño”, de Raúl Quintas.

Realizado por un menor: “Donde vive la Navidad”, de Silvia Martínez. De un autor fuera de Galicia: “Noches de Navidad en Vigo”, de Valsan George.

De una escuela audiovisual: “El regalo”, de Yoel Alonso (IES Audiovisual de Vigo).

Más original: “Anomalía”, de Eduardo Armada.





Además se entregaron cuatro accésits al Colegio Monterrey, An Hi He (del IES Valadares), Luca Rodríguez (IES Valadares) y Alberto Montull.