Carballo: “No somos un poder pero sí el servicio que vuelve más justa a la sociedad”

“Respetando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, cumplir las normas deontológicas de la profesión con libertad e independencia, con buena fe con lealtad al cliente, respeto a l aparte contrario y guardando el secreto profesional”. Bajo esta promesa juraron ayer como nuevos colegiados de Vigo un total de quince abogados en un acto que tuvo lugar en el auditorio de Afundación presidido por la decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo.

Acompañada por su homólogo del Colegio de Abogados de Lugo, Félix Mondelo, el decano del Colegio de Procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño y el juez decano de Vigo, Germán Serrano, así como autoridades locales, presidente y presidentas de las Audiencias Provinciales, representantes de la Fiscalía del Área de Vigo y de los cuerpos de fuerzas de seguridad, Carballo inmortalizó el acto como “el compromiso con la profesión” desde dos versiones; los que se acaban de incorporar y los que demuestran su compromiso con la misma tras años defendiendo los derechos de los ciudadanos.

En este punto, se hizo entrega de la Insignia de Oro del Colegio a los letrados María de los Ángeles Fontán Vidal y Carlos Enrique Rodríguez Martínez por sus 40 años de ejercicio ininterrumpido en la profesión. “Un día de repente te encuentras con tu primer cliente y poco a poco vas haciéndote tu cartera. Este es el momento en el que empiezas a tener cierta capacidad económica pero el precio es alto. Hacen falta muchos esfuerzos y horas de trabajo que te llevas a casa, no hay domingos y festivos que valgan si hay que estudiar un asunto. Quiero dar las gracias a mis dos hijas que crecieron seguramente celosas de mi profesión porque por ella les he restado tiempo que se merecían aunque debo confesar que el Derecho ha sido mi gran pasión”, verbalizó Fontán Vidal en su discurso.

Por su parte, Carlos Enrique Rodríguez ha mostrado su “gratificación” por todos los años en los que “he podido ayudar en lo posible a mucha gente que ha acudido a mí”. “He podido disfrutar del compañerismo y de la posibilidad de haber conocido a mucha gente del mundo de la magistratura y que he podido gozar de su amistad y sus conocimientos. Por todo considero que esta profesión me ha dado mucho en la vida”, confesó.

Esta dignificación de la profesión fue también pronunciada por la decana Lourdes Carballo, dirigida particularmente a los quince nuevos colegiados de Vigo. “Ejercer la abogacía es un derecho que lleva aparejado una gran oportunidad, solo vosotros ostentáis la elevada función de la defensa de los ciudadanos ante los Tribunales. Tenéis el deber de detectar en la realidad situaciones de injusticia, presentarlas ante los órganos judiciales y cambiarlas, solo así se construye el Derecho”, incidió Carballo, quien también puso en valor la palabra y el obligado respeto a la profesión. “Que la eficacia del sistema judicial no se logre jugando con los derechos o conciliaciones de los abogados, no todo vale para que la Justicia sea más rápida, no a costa de los derechos del abogado”, afinó la decana.

Búsqueda de la tutela judicial

Como conclusión a su discurso, Lourdes Carballo instó a todos os nuevos abogados a ejercer sus profesiones teniendo siempre presente las máximas de la tutela judicial efectiva y la necesidad de un juicio justo. “No somos un Poder pero sí un servicio para poder volver más justa a la sociedad. Si algo salva a la profesión son sus valores”, sentenció Carballo, quien también tuvo un especial recuerdo para la letrada asesinada en Baiona el pasado mes de febrero presuntamente a manos de su ex marido, la abogada Beatriz Lijó Gesteira.

Otros actos

El acto se completó con el concierto del Coro del Colegio de Abogados de Vigo así como un aperitivo para todos los asistentes y abogados en otra de las salas del auditorio de Afundación. Ya por la noche, tuvo lugar la cena colegial en el Club de Campo.