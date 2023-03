Dimos en esta sección el otro día una simpática foto de ese banco que el vecino de Priegue (Nigrán) Paco Alonso instaló para descanso de caminantes al borde de su finca, lindante con el Camino Portugués da Costa. Me quedaron ganas de contar más por lo menudo tal acto de fraternidad andante, que comenzó un buen día en que, teniendo su finca tanta producción de fruta, se le ocurrió poner cada poco una cesta para que los peregrinos pudiesen degustarla. Al ver que tantos se paraban a comerla y que muchos se sentaban en el suelo a descansar, se dijo: ¿y por qué no ponerles un banco? La idea fue tan bien acogida que a partir de ese día no solo se paraban a tomar la fruta, sino que también le dejaban notas de agradecimiento en la cesta. Y no acabó aquí la cosa. ¿Qué ocurrió?

Y del banco a la mesa Pues después Paco pensó que había que añadir una mesa donde dejar la cesta y una libreta, donde los peregrinos dejaran sus dedicatorias, y una papelera y carteles indicativos de las distancias que le falta a Santiago... y hasta un sello para sus acreditaciones que fue regalo de una catalana que pasó por allí. Ahora muchos de los peregrinos que pasan hacen parada, toman una fruta (los vecinos también colaboran con él y le dejan fruta de temporada) y el nombre de Nigrán está incluso en Instagram con las fotos en el Banco Peregrino. ¡Qué bonita historia! Estamos ya de Arribada Ya sonaron ayer los cañones, ya llegó a Baiona la Arribada, 530 años desde la llegada de Martín Alonso Pinzón a la villa. Ya se dieron cita los talleres de artesanos, los gremios de canteros y herreros en la Plaza del Ayuntamiento y Alameda Carabela Pinta, y en esta última podéis contemplar la llamativa exposición sobre instrumentos de tortura y máquinas de pena capital. ¿Y cuál es una de las novedades de este año? Pues los niños serán beneficiarios de ella porque podrán visitar la Morada del Boi Xulián en el parque de A Palma, la casa de la mascota oficial de Baiona, y gozar de distintos espectáculos familiares como cuentacuentos sobre la historia del Boi Xulián (el viernes y sábado a las cuatro y media de la tarde). Tendréis parque de aventuras y atracciones medievales; el Campamento de Entrenamiento de Caballeros, la Zona Ludopuzzle o el Campamento Militar Medieval. ¿Qué más queréis por menos?