La hipoteca más cara "enfría" la compraventa de vivienda en Vigo

Una tormenta perfecta compuesta por la continua subida del euríbor, el endurecimiento para lograr financiación bancaria, la subida de los precios –también de pisos y casas, a una media que supera los 2.000 euros el metro cuadrado desde hace un año– y la escasez de vivienda en venta en la ciudad a la espera de que se apruebe de forma definitiva el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) entierra las esperanzas de los ciudadanos que pretenden comprar un piso o una casa y pone en jaque a los que están pagando su hogar a plazos. Protagonistas del sector inmobiliario aseguran que el incremento de los tipos está enfriando las operaciones en este segmento y vaticinan temperaturas más bajas en los próximos meses.

Según los cálculos que aportan la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), la cifra de compraventas del primer trimestre de este año será entre un 20 y un 30% más baja que la del mismo periodo de 2022. En base a las estadísticas de la patronal gallega, en el municipio de Vigo, se firmaron 589 transacciones de viviendas nuevas y usadas entre enero y marzo del ejercicio anterior. En este primer trimestre, contabilizando las compraventas de enero y febrero y haciendo una estimación de este mes de marzo, “no se llegará a las 475”, advierte el presidente de Fegein y Asemi, Benito Iglesias.

“El euríbor ha alcanzado una vez finalizado febrero una media mensual del 3,534%, el nivel más elevado desde noviembre de 2008, y, seguramente, se sitúe en un 4% en los próximos meses. Las personas que tengan una hipoteca y deban revisar su préstamo van a tener, de media, un incremento mensual de 300 euros. Esta subida, sumada a un endurecimiento en las condiciones de las entidades financieras para la concesión de préstamos hipotecarios, está ralentizando el número de compraventas”, indica antes de criticar la “penalización incomprensible al colectivo de autónomos”.

2.097 2.092 2.091 2.054 2.021 2.012 1.999 1.994 Simón Espinosa Evolución del precio medio de la vivienda en Vigo 1.977 €/m2 1.956 VARIACIÓN MENSUAL (%) VARIACIÓN ANUAL (%) 1.941 1.939 1.935 1.930 1.924 1.911 1.915 1.913 1.910 Fuente: Idealista ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE 2020 2021 2022 2023 0,70 -0,30 0,50 0,20 0,40 -0,10 0,30 0,70 -0,30 0,30 -0,20 0,00 0,00 0,80 -0,20 1,40 0,50 0,70 0,50 8,20 3,80 4,90 3,40 1,80 0,40 -1,20 0,80 0,60 2,40 3,30 4,20 4,60 3,70 4,10 5,00 5,80 5,20 4,70 ENE 2023 Simón Espinosa Evolución del precio medio de la vivienda en Vigo €/m2 VARIACIÓN MENSUAL VARIACIÓN ANUAL VARIACIÓN MENSUAL (%) VARIACIÓN ANUAL (%) €/m2 ENE 1.935 0,7% 8,2% FEB 1.929 -0,3% 6,6% MAR 1.924 -0,3% 3,8% ENE 2020 ABR 1.920 -0,2% 3,6% MAY 1.930 0,5% 4,9% JUN 1.906 -1,3% 4,1% JUL 1.910 0,2% 3,4% 2020 AGO 1.907 -0,2% 2,5% SEP 1.915 0,4% 1,8% OCT 1.915 0,0% 1,0% NOV 1.913 -0,1% 0,4% DIC 1.905 -0,4% -0,8% ENE 1.911 0,3% -1,2% FEB 1.927 0,8% -0,1% MAR 1.939 0,7% 0,8% ABR 1.947 0,4% 1,4% MAY 1.941 -0,3% 0,6% 2021 JUN 1.949 0,4% 2,3% JUL 1.956 0,3% 2,4% AGO 1.981 1,3% 3,9% SEP 1.977 -0,2% 3,3% OCT 1.993 0,8% 4,1% NOV 1.994 0,0% 4,2% DIC 1.998 0,2% 4,9% ENE 1.999 0,0% 4,6% FEB 1.996 -0,2% 3,6% MAR 2.012 0,8% 3,7% ABR 2.025 0,7% 4,0% 2022 MAY 2.021 -0,2% 4,1% JUN 2.026 0,2% 3,9% JUL 2.054 1,4% 5,0% AGO 2.081 1,3% 5,1% SEP 2.091 0,5% 5,8% OCT 2.082 -0,4% 4,5% NOV 2.097 0,7% 5,2% DIC 2.081 -0,7% 4,2% ENE 2.092 0,5% 4,7% 2023

Confirma este escenario María Jesús Gil, directora de la oficina de Engel & Völkers en Doutor Cadaval. Indica que, ya desde el verano pasado, debido a la subida de los tipos, se nota una ralentización en la compraventa de viviendas en la ciudad. “Vemos que no se concretan las operaciones y que los bancos ponen muchas exigencias para dar financiación”, explica antes de vaticinar cierres de inmobiliarias derivados de esta situación. “Hay poco producto y el alza del euríbor es un varapalo para los clientes. Además, los propietarios no bajan los precios”, apunta.

Gil tiene claro que no mucha gente dejará de pagar la hipoteca por la subida. “Se apretarán en otros temas y dejarán de consumir productos o servicios para hacer frente al pago de la vivienda. No ocurrirá lo mismo que en la crisis del ladrillo anterior, los bancos han tomado en los últimos años muchas medidas de seguridad antes de conceder créditos”, apostilla. Análisis similar traza José Luis Amigo, gerente de la Inmobiliaria Amigo, que lamenta que el incremento de tipos sea tan fuerte. Considera que, para una buena parte de los vecinos, la subida será “asumible”. “En los últimos años, se han firmado más hipotecas fijas que variables”, añade. Espera que la coyuntura hipotecaria se estabilice “en los próximos meses” para que la compraventa de vivienda vuelva a la senda anterior, con cifras de récord.

Josué Gándara, director comercial de Doval Comprarcasa, concreta que la ralentización de las operaciones de adquisición de vivienda se empezó a notar ya en octubre del año pasado. “Ahora, se percibe más en propiedades de segunda mano que necesitan reforma, pero no tanto en obra nueva porque la financiación no es tan fácil de conseguir”, asevera, a la vez que destaca que los clientes tardan más en tomar la decisión y le dedican más tiempo al proceso de asesoramiento financiero. Alerta de que habrá gente que sufrirá dificultades para pagar la hipoteca tras las subidas de tipos. “Esas personas tendrán que llegar a acuerdos con los bancos. No hablamos de embargos como tal, pero, en otros casos, si no hay flexibilidad, tendrán que poner a la venta la vivienda”, argumenta.

El freno de la compraventa de pisos y casas preocupa también a los promotores. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, muestra su incertidumbre al respecto, pero cree que, por ahora, “no se frenará” la construcción de obra nueva en la ciudad. “Se seguirán vendiendo porque, en Vigo, llevamos mucho tiempo con una oferta ajustada. Eso ha provocado que aumentase el ahorro de las familias, que también se incrementó durante la pandemia”, explica antes de indicar que es importante “trasladar a la población que se trata de una situación coyuntural para desacelerar la economía y controlar la inflación”.

Preocupación en el “ladrillo”

También manifiesta preocupación el presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra, Miguel Ángel Caruncho. Reconoce que existe temor a que el enfriamiento del mercado inmobiliario pueda afectar al sector: “Se vaticina que es una situación coyuntural y que el euríbor se estabilizará a finales de año, pero no se sabe qué pasará. Puede que no percibamos su efecto estos meses, pero, si sigue así la situación, lo notaremos más adelante. Si los inversores creen que pueden tener problemas para vender debido a la dificultad de acceder a la vivienda por parte de los clientes, se lo pensarán”.