A la hora de alquilar una vivienda, muchas personas se encuentran con varias barreras. Más allá de las económicas, por ejemplo, la mayoría de propietarios prohíben la entrada de mascotas en los pisos. Otro de los obstáculos es que cada vez es más complicado encontrar apartamentos con plaza de garaje incluida, algo que en una ciudad como Vigo es imprescindible para muchas personas. La alternativa es alquilarla o comprarla de forma separada, algo que precisamente no es económico. Según el último informe elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, el precio medio de una plaza en la ciudad asciende a 20.895 euros, un 17% más que en el año 2021. La subida, aunque pronunciada, es inferior a la del conjunto de Galicia, donde el incremento medio fue del 26,6%. Por ejemplo, la subida en A Coruña fue del 27,6% y en Santiago de Compostela, del 33,8%.

Pero que el precio haya ascendido menos en Vigo que en otras ciudades gallegas no es consuelo. Para muchos en la actualidad es completamente inasumible poder adquirir una plaza de garaje, especialmente si se encuentra en el centro de la ciudad, donde el precio medio ronda los 25.000 euros (concretamente, 24.398). En la ciudad hay en la actualidad 324 plazas de garaje a la venta, mientras que 179 están en alquiler. En cuanto a estas últimas, el problema no es solo la falta de oferta, sino el desembolso mensual que hay que hacer para “guardar” el vehículo. Porque el precio medio supera ya los ochenta euros mensuales. Es decir, si una pareja quiere mudarse a un apartamento de unos ochenta metros cuadrados con dos habitaciones, deberá pagar cerca de ochocientos euros: setecientos por la vivienda y ochenta por la plaza de aparcamiento (si el piso no dispone de ella). El problema ya no es solo que sean caros, sino que hay garajes que se encuentran en situaciones deplorables.

Hay que tener en cuenta que los parking subterráneos de pago son también una alternativa para aparcar el coche de forma segura y, en este caso, siempre vigilado. No obstante, se trata de una alternativa más cara. El abono mensual por ejemplo en un estacionamiento como el de Rosalía de Castro las 24 horas es de 115 euros, pero cuentan con descuentos especiales si solo se quiere dejar el coche en horario nocturno, durante el día, etcétera.