“Vigo é a primeira cidade de Galiza e merece máis que unha confrontación inútil e partidista”, defendeu onte a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, na presentación do primeiro tramo da candidatura para a Alcaldía de Vigo. Entende que ese enfrontamento “só fai que a cidade perda oportunidades, que empeora a vida das viguesas e dos vigueses e que desaproveita o inmenso potencial que ten esta urbe”.

Pontón lembrou a cidadanía que, o próximo 28 de maio, “teñen a oportunidade de apostar polo proxecto de futuro que ofrece o BNG da man de Xabier Pérez Igrexas e o seu equipo” e destacou: “sempre que o BNG foi determinante no Concello, a cidade avanzou”.

A líder do Bloque defendeu que a súa formación foi a “única alternativa política nos últimos catro años, cun traballo no que que combinou a crítica con propostas, alternativas e solucións”. Neste sentido, engadiu que “Vigo precisa máis que nunca o proxecto do BNG, centrado en construír unha cidade para as persoas, con mellores servizos públicos, máis sustentable, con máis oportunidades e máis xustiza social”.

Pontón tamén resaltou a necesidade de fortalecer o tecido económico e industrial da cidade para xerar riqueza e emprego “porque non se pode permitir que unha cidade que sempre foi o motor industrial de Galiza hoxe teña menos emprego industrial que fai catorce anos”. Destacou a necesidade de que Vigo volva ser referente nacional en sectores produtivos estratéxicos, recuperando as posicións perdidas nos sectores naval, da automoció e pesqueiro, sendo o que sempre foi: “o motor económico e industrial do País”.

“Estou segura de que o 28M imos ser a forza política que máis suba, multiplicando a nosa representación no País, con más alcaldías, con máis concelleiros e concelleiros, afianzado así o cambio galego, avanzando no reto de darlle a Galiza, por primeira vez na súa historia, un goberno e unha presidenta coas mans libres para defender os intereses de Galiza” concluíu Pontón.

Pola súa banda, o candidato á Alcaldía de Vigo polo BNG, Xabier P. Igrexas, concordou con Pontón con respecto a que “o vindeiro 28 de maio temos a oportunidade de sacudirnos esta inercia paralizante e avanzar cara a unha cidade máis habitábel e máis verde, igualitaria e socialmente xusta”, sinalou e engadiu: “tendemos a man, de corazón, a todas as viguesas e vigueses que sabedes e sentides que Vigo merece máis”. Acompañan ao candidato no primeiro tramo da lista Ana Martínez, Filipe Abalde, Elsa Quintas, Brais Ruanova, Carmela González, Manuel Caride, Olaia Chaves, Vitor Vaqueiro e María Pilar Rodruíguez.