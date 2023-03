Las redes, un “lobo” para la adolescencia

El lobo feroz ya no se disfraza de abuela, sino que se ha convertido en una pantalla a través de la que los adolescentes reproducen en las redes sociales estereotipos y utilizan un lenguaje sexista propio de la sociedad hipersexualizada en la que viven. Investigadores de la Facultad de Filología y Traducción han constatado estas conductas a través de un estudio que incluyó la realización de clubes de lectura y encuestas y que también tiene en cuenta la perspectiva de los jóvenes con discapacidad cognitiva o intelectual. El objetivo, además de realizar un diagnóstico, es ayudar a prevenir comportamientos que pueden derivar en violencia de género.

“A lingua non minte, é transparente e reflicte o que está pasando na sociedade de hoxe. Os adolescentes seguen a empregar moitas formas sexistas e despectivas coas mulleres”, destaca Lourdes Lorenzo, una de las investigadoras implicadas en el estudio “Carapuchiña e a pantalla feroz”, que parte de dos proyectos europeos anteriores que dieron lugar a la primera bibliografía europea sobre igualdad de género en literatura infantil y juvenil.

La iniciativa contó con la financiación de la Cátedra Feminismos 4.0 de la UVigo y la Diputación de Pontevedra.Y los resultados se basan en los clubes de lectura realizados en la asociación Espazo Lectura de Gondomar, Down Vigo y Centro Juan María, así como en las encuestas remitidas a estudiantes de los IES Ricardo Mella (Vigo), Pino Manso (Porriño) y Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo).

Los clubes de lectura permitieron a los investigadores acceder a los adolescentes en un ambiente distendido a partir de lecturas específicas sobre el tema y la encuesta, en formato on line, recogía expresiones habitualmente utilizadas por las generaciones Z (nacidos entre 2000 y 2010) y Alfa (2010-2020).

El análisis de ambas actividades revela que no existen grandes diferencias en cuanto a las temáticas abordadas por ellos y ellas en las redes: estudios, aficiones, celebraciones o regalos. Todos utilizan neologismos propios de su generación y, entre ellos, destacan formas sexistas como emputar y acrónimos que cosifican a la mujer.

“Usan moitísimo ‘emputar’ ou ‘emputada’ para referirse a alguen enfadado. É un termo propio de zonas de Latinoamérica. E tamén collen outras formas que circulan moito por redes e todas teñen que ver con chamarlle prostituta á muller. Unha delas é HOE, que vén da palabra inglesa hooker e que é a forma relaxada de pronunciala dos latinoamericanos”, comenta Lorenzo.

Otro de los acrónimos ampliamente utilizado es THOT (Typical Hottie On TikTok/Twitter/Tinder) , que ya incluye en su nombre a las propias redes sociales.

“Xa son definidos como xeracións pornonativas e seguen a influencers hipersexualizados. Eles marcan o abdome e elas o peito e todos poñen morritos nas fotos, que son as que máis likes obteñen. Isto é o que os rapaces e rapazas ven nas redes e o que transmiten continuamente. No fondo, buscan o mesmo que todos os adolescentes en calquera época, é dicir, o recoñecemento social, a popularidade e a pertenza a un grupo. E sempre teñen formas de falar diferentes ás dos adultos”, añade Lorenzo.

Poco tolerantes

El estudio también ha puesto sore la mesa que son poco tolerantes: “Sobre o papel, en abstracto, son moi abertos e comprensivos coas cuestións de xénero, coa transexualidade e coas múltiples formas de familia e de amar. Pero no momento en que alguén do seu círculo pasa, por exemplo, por un proceso de cambio de xénero é o rarito”.

En estos pensamientos, añade la experta, también influyen las generaciones anteriores con las que conviven. Todos los adolescentes del estudio refirieron escuchar en su entorno familiar expresiones como “con esa falda vas pidiendo guerra”, “eso es de marimachos”, “¿Tu marido ayuda en casa? Qué suerte” o “las enfermeras” frente a “los médicos”.

¿Y cómo se puede combatir todo esto? “A hipersexualización e a violencia de xénero son as dúas caras da mesma moeda. A loita é difícil porque os adolescentes están continuamente expostos e son absolutamente capaces de saltarse o control parental. Non se poden poñer portas ao campo. É un traballo de moita paciencia, de falar con eles, e de moita educación na casa e na aula para facerlles ver todo o valeiro que implica ese culto á imaxe”, explica Lorenzo.

Los investigadores del proyecto proponen trabajar en colegios e institutos con los libros de G-Book 2, la guía elaborada en sus iniciativas europeas previas; las guías de lenguaje no sexista del Ministerio de Igualdad; herramientas informáticas como Lupa Violeta, de la Asociación Los Molinos; y cualquier otro material de lectura o audiovisual que enseñe valores de empatía.

“Nas redes tamén hai cousas maravillosas. Hai que recuperalas e traballar con eles para que tomen conciencia de que unha sociedade hipersexualizada é unha sociedade en parte enferma. Falar sobre isto é o camiño”, concluye Lorenzo.

Los usuarios con discapacidad utilizan más las imágenes

El proyecto fue llevado a cabo por expertos del grupo de Literatura infantil y juvenil anglogermana y su traducción y el de innovación docente GTiCH. Los investigadores tienen experiencia en la colaboración con colectivos de jóvenes con síndrome de down o enfermedades del espectro autista y por eso también quisieron incluirlos en este estudio, que se desarrolló entre mayo y octubre de 2022.

“Hai unha fenda moi grande respecto aos outros adolescentes porque están máis controlados polos pais, profesores ou titores. Tamén usan as redes sociais, pero en menor medida e as súas comunicacións están máis centradas na imaxe que nas palabras”, apunta Lourdes Lorenzo. De hecho, su lenguaje se aproxima más al estándar y no reconocen muchos de los términos incluidos en las encuestas.

El equipo de investigadores lo completan Veljka Ruzicka, Sonsoles Facal, Ana Fernández, Jesús Meiriño, Ana Pereira y Beatriz Rodríguez.