De entre 2.000 proyectos procedentes de 120 países, la Organización Mundial de Turismo –vinculada a Naciones Unidas– seleccionó quince proyectos ganadores de su Awake Tourism Challenge, que reconoce a aquellas empresas emergente que están transformando el sector. Una de ellas es la startup de una ingeniera de caminos viguesa, Gala Llano (1979). La creó en Perú, dentro de su consultora con actividad a nivel internacional, Safe City, cuando vio todo el trabajo que quedaba por hacer en este campo en Latinoamérica.

–¿Por qué nació el Instituto de Accesibilidad?

–Monté en Perú una empresa especializada en accesibilidad y pensando sobre todo en facilitar la vida a las personas con discapacidad porque allí era algo que se consideraba mucho menos que en España. Llegué pensando que las cosas iban a ser muy parecidas y no. Era el 2013. Ahora, felizmente está mucho mejor. Me di cuenta que había muchísimos profesionales que les preocupaba el tema, que querían hacer las cosas bien, querían diseñar las cosas para facilitar la vida a las personas con discapacidad. Tenían la intención y el presupuesto, pero no tenían la capacidad técnica. Si una persona latinoamericana quería estudiarlo y en español, tenía que ser en una universidad española y con un coste muy elevado. Tan poquita gente estudiaba temas de accesibilidad que nos conocíamos entre todos. Entonces, decidimos montar el Instituto de Accesibilidad. Cuanta más gente conozca el tema, más conciencia se genera.

–¿Qué es exactamente el Instituto de Accesibilidad?

–Es una plataforma que nace en 2018 de cursos online especializados en accesibilidad y muy centrados en la realidad de Latinoamérica

–Y cada vez va creciendo más en temáticas, ¿no?

–Empezamos con unos cursos más generales. Luego, ampliamos porque vimos una necesidad. Latinoamérica recibe muchísimos turistas de Europa y de Estados Unidos y, sobre todo, mucha gente mayor. Se tienen que encontrar espacios habilitados, un poco adaptados a sus necesidades. El turismo mueve mucho dinero y es un tema que está creciendo en Latinoamérica, pero faltaba un poco esa componente social y de accesibilidad. Es uno de los cursos con más éxito.

–¿Cuando hablamos de turismo accesible hablamos de infraestructuras?

–Hablamos de todo. Desde la planificación, el transporte, los servicios auxiliares como hoteles, restaurantes... Y también del destino turístico. Si vas a una ciudad, que sea accesible. Una playa, un monumento... La cadena de accesibilidad, tiene que empezar en el momento de planificación: que cualquier persona con discapacidad tenga acceso a una web accesible para que pueda organizarse un viaje o que una agencia de viajes tenga paquetes preparados para las necesidades especiales.

–¿Dónde observan los mayores déficits?

–En todos los eslabones de la cadena. El otro día leía una estadística de que algo así como el 98% de las páginas webs del mundo tienen algún problema de accesibilidad. Ahí está la primera barrera. El otro día, un usuario de silla de ruedas me decía que reservas una habitación accesible pensando que va a estar bien y te encuentras graves carencias como que haya una bañera en vez de ducha. Cosas muy básicas te las encuentras en hoteles bien, de cadenas bien internacionales. No te lo puedes creer.

–Este premio viene a decir que su empresa está transformando el sector. ¿Qué ha supuesto recibirlo?

–Me hace mucha ilusión. Es un reconocimiento al trabajo Lo más importante es que una entidad internacional como es la Organización Mundial del Turismo está reconociendo la importancia del turismo accesible.

–Uno de los objetivos es salir de Latinoamérica y traerlo, entre otros sitios, también a España, ¿no?

–Sí. España es de los países que más turistas recibe y no hay tantas formas de especializarse en turismo accesible. Siempre me ha dado un poco de reparo lanzarme a dar estas cursos en España pero creo que se acerca el momento y que ya estamos en posición de hacerlo, de abrir también mercado aquí. En temas de consultoría, con Safe City, sí que trabajamos mucho en España. Nuestro país es referente en el mundo en temas de accesibilidad. Nuestra normativa es buena y se copia en otros países. También tenemos que sacar pecho.