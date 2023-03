Suspendidas ya casi un millar de vistas por la huelga de letrados sin un acuerdo con el ministerio

“Cerrazón”, “inmovilismo”, “destrozo”, “inacción”, “intransigencia”... Estas son varias de las palabras con las que el Comité de Huelga de Letrados de la Administración de Justicias describen o emplean para escenificar la cuarta reunión mantenida con el Ministerio de Justicia en medio de las negociaciones que les han llevado a un paro que se extiende desde el pasado 24 de enero y que solo en Vigo va camino de cobrarse la suspensión de un millar de juicios.

Esta situación no solo está aplazando la celebración de estas vistas incluso para 2024 como en el caso de varios juicios en materia laboral, sino que paraliza sine die miles de procedimientos y casos que no pueden llevarse a cabo sin la firma del letrado judicial.

Lo cierto es que cada jurisdicción lo está sufriendo de una manera dispar. Sin duda, los órganos que más están denotando el parón de los LAJ son los de Primera Instancia, con 387 actuaciones procesales suspendidas en lo que va de paro. Le sigue la jurisdicción Social con casi 300 vistas aplazadas y la Penal con más de 240 juicios suspendidos. Los datos del seguimiento del paro ayer por parte de los letrados judiciales de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra arroja que el apoyo sigue siendo masivo: fue, según informan los convocantes, de un 71% y 64% respectivamente.

Estas elevadas cifras no hacen sino suponer que el ritmo de suspensiones no variará con el paso de los días pese a sumar ya un mes de huelga. Y es que a tenor de la última de las reuniones entre el Comité y el Ministerio, poco o nada semeja la cercanía de un acuerdo que ponga fin a la huelga judicial.

Última reunión

Los convocantes reiteran que el Gobierno “no tiene intención alguna de solucionar la huelga y persiste en el bloqueo al servicio público y en el perjuicio a los ciudadanos. Este Comité ha acudido a una cuarta reunión con el Ministerio de Justicia presentando, otra vez, una nueva propuesta de resolución y se ha vuelto a encontrar con la cerrazón y el inmovilismo ministerial. Nos han cambiado el marco negociador y pretenden que la negociación continúe por escrito” .

Insisten en que por parte del Ministerio se está tratando de dar una “visión manipulada” de las negociaciones. “Como nos han planteado reiteradas líneas rojas sobre la cláusula de enganche, propusimos diversas alternativas, pero todas se enfrentaban a la voluntad de incumplir. No hemos llegado a hablar de cantidades siquiera, porque nada les valía. Por otra parte hasta nueve de nuestras propuestas no tenían contenido económico. En cuanto a los grupos de población, han ofrecido una redacción diferente a la de abril de 2022, de tal forma que solamente afecte a un tercio de los LAJ, y de ellos a la mitad en tan sólo diez euros mensuales. Al 70% no les afecta en nada. La oferta del Ministerio es similar a lo ofrecido el 16 de febrero, y rechazado unánimemente por las asambleas de LAJ”, concretan en su comunicado.

Por el momento no hay previsión de una nueva reunión si bien las consecuencias de este paro judicial podrán ser dramáticas en caso de que continúe el paro. El conflicto tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009 e incrementadas en sucesivas reformas, en especial la de 2015, lo que a su juicio ha provocado un desequilibrio.