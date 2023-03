La delegada de la Xunta de Galicia en Vigo y candidata del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad, Marta Fernández-Tapias, fue intervenida quirúrgicamente de urgencia este martes en el hospital Álvaro Cunqueiro de una lesión en la columna vertebral.

Ha sido la propia Fernández-Tapias quien contó lo sucedido al subir a sus redes sociales una fotografía suya tumbada en una cama del hospital.

"He aguantado lo que he podido pero mi espalda ha dicho basta, y me ha llevado otra vez al quirófano. La operación en la columna ha salido perfecta gracias a los grandes profesionales del Álvaro Cunqueiro. En unos días estaré al 100%", ha escrito junto a la imagen.

En unos días estaré al 100% 💪 pic.twitter.com/gIsokxdS16 — Marta Fdez-Tapias (@martaftapias) 28 de febrero de 2023

Compañeros de partido y miembros de otras formaciones le han enviado mensajes de ánimo a través de las redes sociales.