El pasado día 22, cuando no había cumplido 73, se nos fue Carlos Pérez, hijo de los propietarios de esa Alimentación Adelina que debe ser una de las tiendas más antiguas de Vigo, y yerno de González Pombo, en cuya gran ferretería de Camelias muchos le habréis conocido como gerente. Pero Carlos, ese hombre singularizado por su poblado bigote, era un vigués de raíz y llegó a jugar en el Celta y Turista a finales de los 60, tiempo en que los jueves se jugaba un partidillo en el entrenamiento para el que le solicitaban si había que completar equipos. Otros muchos le recordarán por su participación en el fútbol de playas en O Vao y dentro del equipo Piratas fundado por su gran amigo Paco Amoedo, donde no pocas veces las sanciones por su juego apasionado l e llevaban a limpiar playas. También estuvo en la Directiva del Celta con Eloy de Francisco en ese momento delicado que fue la conversión del equipo en S.A.D., y gustaba de participar en los campeonatos de España de pop cross en Citroen 2CV. Se nos fue Carlos para siempre.

El Palacio de la Oliva se abre a la música en vivo y en directo

¡Claro que sí, el Palacio de la Oliva se abre a la música en directo! El otro día me tomé allí una copa con el siempre bienhumorado y abstemio Pablo Valenzuela y un lleno de gente bien parecida. Los vigueses podemos sentirnos satisfechos de disponer para nuestro ocio de un espacio hostelero tan elegante y diversificado (con restaurante de Pepe Solla incluido) como el Palacio de la Oliva, antes del Marqués de Valladares y siglos antes de las primeras construcciones de los templarios. Exquisitamente rehablitado tras un esfuerzo monumental propiciado por Luis Cabaleiro (grupo Interantlantic) y abierto al público en diciembre de 2022, ahora añade la música en directo a sus ofertas. Kin Llorca, a quien conocimos hace mucho en punteros programas musicales (Los 40 principales, La Jungla Radio...) se va a encargar de la programación de unas actividades que comenzarán este mismo jueves en la sala Root de este local, con el pop rock de The Roo’s Band, que entiendo que es la banda establ e del mismo. y se repetirá todos los jueves a las 9 de la noche. Me cuenta Kin que estudian la ampliación a otras músicas, incluida la clásica o el jazz. Para algo cuentan con ese elegante minipiano de cola digital con acabado en blanco (un Roland GP-607 PW) que preside la sala principal, El Templario. Ya sabéis, Vigo va a sumar otro espacio de música en directo, que se une a los selectos encuentros del Vitruvia Café , a las actuaciones más rompedoras del Sinatra y ahora los conciertos de la recién estrenada sala Reverb, lo que antes fue Ferré, en Areal, por citar los más cercanos.