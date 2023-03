Cada vez son menos los trámites judiciales que pueden hacerse desde las dependencias de calle Lalín. Ayer se completó uno de los puntos claves en todo el proceso de traslado de las unidades judiciales: el Juzgado de Guardia. Desde este pasado día 28 de febrero, los detenidos o investigados no detenidos que tengan que pasar a disposición del juez lo harán desde las nuevas dependencias de la Ciudad de la Justicia. Concretamente, en su planta -1, se encuentra habilitado el espacio tanto para la Guardia como para las comparecencias apud acta y también la oficina de Atención a la Víctima, si bien esta última todavía no está operativa en este emplazamiento.

El juzgado de Guardia cuenta con varias mejoras no solo en relación al edificio de la calle Lalín sino también a las características estructurales que presentaba hace unas semanas y que llevó a los magistrados y magistradas de Instrucción a plantear a la Xunta una serie de cambios que, a tenor del resultado final, han sido atendidos a sus necesidades.

Por un lado, la denominada sala de descanso pensada inicialmente para descansos de personal de cara a las guardias de 24 horas –que Vigo no tiene siquiera en previsión– se ha transformado en una sala de espera para abogados e investigados no detenidos, con la idea de que no tengan que estar en el exterior de las dependencias y garantizar así una mayor privacidad.

Por otro lado, también cuenta con una sala reservada y privada para abogados y detenidos, en este caso separadas con un cristal para evitar la presencia policial.

El área de funcionarios está acompañado también por una oficina para el enlace policial y el Letrado de la Administración de Justicia. En un área separada se encuentran la sala de toma de declaraciones, el despacho de la jueza o juez y también el del fiscal que se encuentre de guardia.

Ayer estas dependencias se estrenaron con cinco juicios rápidos y pasaron a disposición judicial tres detenidos.