Las reclamaciones de los consumidores vigueses contra las energéticas se triplican en un año

Cláusulas y comisiones abusivas, facturas desproporcionadas, cobros injustificados o tarifas inasumibles. La oficina del Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC) de la Xunta en Vigo ha experimentado un importante incremento en el volumen de reclamaciones interpuestas por los consumidores del área, y es que tan solo en 2022 ha visto disparada su actividad en prácticamente un 34% con respecto al ejercicio anterior. El grueso de las demandas se corresponden a las quejas contra las comercializadoras energéticas que, según datos facilitados por la Consellería de Consellería de Economía, Emprego e Industria, se han triplicado en el último año y copan el 37% de reclamaciones tramitadas en la oficina viguesa de Consumo dependiente de la Xunta.

Las cifras compiladas por el organismo autonómico revelan que la nueva tarificación eléctrica, el mecanismo de ajuste al gas y la escalada del precio de la luz, sumado a otras problemáticas en el cobro de los recibos, han acentuado el volumen de denuncias contras las empresas energéticas en la ciudad olívica, que lideran el ranking de demandas tramitadas con un total de 1.833. Le siguen las empresas de telecomunicaciones que, pese a registrar una ligera caída del 10%, continúan en segunda posición acumulando 842 quejas, y los centros de salud y estética, que en el último año han experimentado un aumento del 110% de denuncias de usuarios. Otra variación destacable es la que se ha percibido en el ámbito dedicado al ocio y al turismo, puesto que la oficina viguesa del Instituto Galego do Consumo e da Competencia ha constatado un incremento del 52% de las reclamaciones en dicho sector.

"A suba da luz e o axuste do gas son os principais motivos"

En la demarcación territorial, el concello de Vigo encabeza el listado, puesto que del total de 4.953 reclamaciones tramitadas por el organismo autonómico en la ciudad, el 60% se corresponden a consumidores residentes en el municipio vigués. Cangas, Nigrán, Ponteareas y Gondomar son los siguientes concellos del área que mayor volumen de denuncias presentaron en 2022 en la oficina.

Desde la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL), una portavoz indica que este gran incremento de las reclamaciones por parte de los consumidores vigueses se debe en gran medida “aos problemas da facturación estimada, polas modificacións que houbo coa aplicación do mecanismo de axuste do gas. Sen dúbida, dende finais de 2021 e en todo o 2022, as reclamacións contras as enerxéticas leváronse a palma, houbo moitas consultas respecto aos cobros das compañías eléctricas e de gas”.

Por otra parte, desde esta asociación de consumidores también hacen referencia a que las demandas contras las empresas de telecomunicaciones es el otro gran frente abierto para los usuarios. Destacan un importante incremento en el volumen de quejas vinculadas al sector financiero y apuntan que “os usuarios xa non calan. Antes non se reclamaba tanto o cobro das comisións por parte das entidades bancarias, pero na actualidade é algo que está xerando moito malestar e vemos que a xente reclama e consulta moito máis, dende os gastos hipotecarios ás comisións”.

"Incrementáronse moito as demandas bancarias polas cláusulas abusivas"

Con respecto al resto de sectores, esta portavoz de UCGAL indica que, al haber aumentado en los últimos años las compras por internet, “tamén se incrementaron de xeito importante as incidencias e as problemáticas vencelladas ao tráfico online, polo que recibimos máis consultas ao respecto”.

Desde la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), con delegación en Vigo, Beatriz Guiance explica que “as denuncias contra as facturas das empresas enerxéticas están á orde do día, porque realmente hai un abuso moi grande pola súa parte. Tamén seguimos detectando moitas incidencias vencelladas ás telecomunicacións e, no eido turístico, por viaxes canceladas ou perdas de equipaxes”.

Por último, Beatriz Guiance asegura que “incrementáronse moito as demandas bancarias polas cláusulas abusivas nos gastos hipotecarios e por comisións de apertura. E tamén vemos que hai moita demanda contra as xestoras de parques eólicos”.