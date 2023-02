El modelo arquitectónico que modernizó la sanidad viguesa

Su construcción revolucionó el concepto de instalaciones sanitarias que venía siendo habitual a lo largo del siglo XIX y que se caracterizaba por centros sombríos y oscuros asociados al dolor y a los gritos. Fue de la mano de la visión higienista que se estableció en las sociedades modernas un diseño arquitectónico que renovó por completo la asistencia sanitaria, puesto que las infraestructuras destinadas a la medicina empezaron a orientarse de tal manera que las estancias se inundaban de luz, a la vez que permanecían bien ventiladas y oxigenadas.

La ciudad de Vigo no fue ajena a los cambios de modelo asistencial y en el año 1922, acorde con el potencial demográfico, económico, social e industrial que la llevaban camino a convertirse en la principal ciudad de Galicia y vinculado a la necesidad de disponer de capacidad hospitalaria en la zona, se inauguraron los conocidos como Pabellones Sanitarios, que en la década de los 90 pasarían a tomar el nombre de Hospital Nicolás Peña. El pasado 4 de diciembre de 2022 se cumplieron 100 años desde su puesta en marcha y, precisamente, 100 años de historia es lo que recoge ahora el doctor Fernando Domínguez en su publicación “En el centenario de los Pabellones Sanitarios. 1922-2022 “, editada con el Instituto de Estudos Vigueses, y que presentará esta tarde, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, en Vigo.

El facultativo y autor de esta obra destaca su especial importancia, puesto que afirma que los lectores encontrará en sus páginas “el cómo, el cuándo y el por qué de la historia de un hospital que fue conocido por el imaginario de la ciudad como Hospital Municipal y que tuvo un papel capital en la historia médica de Vigo”. Así, el doctor Fernando Domínguez señala que “hasta la fecha de su inauguración, las infraestructuras existentes en la ciudad no diferían de las del resto de localidades. Por parte del Ayuntamiento, el socorro sanitario se gestionaba con unas instalaciones dotadas de pequeños servicios, pero no había infraestructura hospitalaria como tal. Aunque hubo hospitales desde la edad moderna, asistencialmente no tenían capacidad. Y esta fue la razón por la que desde el Ayuntamiento se intentó crear un nuevo hospital”.

La primera etapa de los Pabellones Sanitarios transcurrió desde su inauguración hasta la Guerra Civil. Aquella primera fase destacó por la incorporación de los recursos humanos y materiales, así como de los grandes avances de la medicina que hubo en el primer tercio del siglo XX, tales como la anestesia, la antisepsia o los descubrimientos de la Microbiología, entre otros. Asimismo, se incorporan los primeros profesionales especializados: un cirujano, un radiólogo, un tocólogo, un farmacéutico, un especialista en laboratorio, de manera que se consolidan los diagnósticos y los tratamientos. La celebración de unas jornadas médicas y un curso de fisiología al que acuden importantes figuras nacionales consolidaron las infraestructuras hasta el estallido de la guerra.

El doctor Fernando Domínguez comenta que “con el conflicto, la actividad se interrumpió y, posteriormente, tuvo que seguir los designios del bando vencedor. Ya en la posguerra, los Pabellones Sanitarios fueron los que llevaron el peso asistencial de la medicina en la ciudad. Desde los años 40 hasta 1955, estas instalaciones vertebraron la sanidad viguesa y fue ahí cuando se creó una especie de área sanitaria con unos pabellones infantiles en una finca anexa, se intentó construir un centro de higiene, había el dispensario antituberculoso, el antivenéreo, la desinfección del laboratorio municipal... sin duda fue la época de mayor importancia”. Con la construcción de la Residencia Almirante Vierna se produjo una jerarquización en las especialidades sanitarias y, aunque continuó con su actividad, esta fue mermando con el transcurso de los años. Domínguez concluye diciendo que es interesante que “a través de la memoria sanitaria podemos conocer la historia de la ciudad”.