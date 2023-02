Hoy paso de bares, y va todo de libros. Me levanto levemente cabreado con mi colega el periodista Manu Orío. Tenía su segundo libro, Ocho perros, de la editorial Elvira, pendiente de lectura siempre a la vista, y por medio leí Todo chega desde o mar de Santi Ferragud, los Facedores de imaxes de Vítor Vaqueiro, algún coñazo sobre las leyes de la República… porque cada vez que veía las 690 páginas del de Orío me acongojaba su extensión y lo dejaba para después. Por fin ayer lo hice a medianoche y si me levanto cabreado es porque me desvelé aprisionado por tal lectura y no apagué la luz antes de la página 101. No sé qué vendrá ahora pero estoy inmerso en una rica narración que se sitúa en el mundo del periodismo en Vigo y alrededores , en el año 1983 en el que yo ya llevaba años en el mismo. Te pegas a las páginas de esta novela que mantiene en alto el suspense, rica en descripción y que rompe el ritmo lineal de una novela entremezclando interesantes historias y personajes que sirven supongo a una desembocadura común que aún desconozco. Puesto el listón de interés tan alto, a ver lo que me pasa en las 500 páginas que me faltan.

J. Benito Fernández vuelve con Panero a su Tomiño natal Aunque soy diestro en el trabajo de la biografía periodística y he firmado unas 170 al menos de personajes gallegos, solo me muevo en las que no pasan de las tres páginas. Por lo contrario, quien es ya un relevante biógrafo en España es mi amigo J. Benito Fernández, , tomiñés residente en Madrid, al que presentaré su último trabajo en Tomiño el 1 de abril. Desde que dejó su trabajo en la TVE , escribió las biografías de Leopoldo María Panero (El contorno del abismo) y de Eduardo Haro Ibars, tras una etapa radiofónica dedicada a los autores malditos; luego publicó sobre André Gide y Roland Barthes y, con otros trabajos colectivos por medio, yo mismo le presenté en Vigo otra biografía sobre Sánchez Ferlosio. Ahora ha actualizado en Anagrama la de Leopoldo María Panero añadiéndole 150 páginas más, qué tío . Es un tipo minucioso, metódico y ordenado (no cambies de sitio el cenicero de su casa) y eso le viene al pelo a su talante biográfico. Y Jesucristo paso a paso Y, si hace unos meses le presenté a mi admirado amigo Antonio Piñero, experto como pocos en el cristianismo primitivo, Los libros del Nuevo testamento, que es un estudio de la Biblia a la luz de la ciencia, el próximo día 13 le presentaré en la Casa del Libro al sacerdote José Benito Cabaniña Jesucristo paso a paso, que es un trabajo de divulgación sobre la historia del cristianismo y las Sagradas Escrituras a la luz de la fe. El autor se llama J. Benito como el anterior, nació unos años antes que el mismo tan cerca de Tomiño como Vigo pero se dedicó a Dios en vez de al periodismo, aunque también, como el otro Benito, es licenciado en Periodismo. Sé que estuvo en Roma, Valladolid, Madrid y Jerusalen destinado.