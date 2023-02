El vigués que deslumbra a la hostelería de Andalucía

Se fue a Sevilla para trabajar en la Exposición Universal de 1992 y la ciudad bañada por el Guadalquivir se convirtió en su hogar por sus dos grandes amores: primero, su mujer; después, la hostelería. Es un resumen muy breve de la vida de Javier Aguiar Fontán (Soutomaior, 7 de mayo de 1969), al que su tierra de adopción le acaba de reconocer su trayectoria como instructor. El actual responsable de formación en servicios de restauración y sumillería de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Gastronomía, que otorga la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y recibirá en la urbe sevillana el 13 de marzo.

Atiende a FARO por teléfono desde la urbe andaluza visiblemente contento por poder charlar con el periódico de la ciudad que “siempre” recomienda visitar en el sur. “Es todo un orgullo que mi nombre esté al lado de directores de sala como Josep Roca, de El Celler de Can Roca, y Juan Ruiz Henestrosa, de Aponiente hasta 2020, no estando directamente en restaurante o sala, sino formando a futuros directores de sala”, indica antes de subrayar que su elección se produjo “casi por unanimidad”: “Han valorado mi trayectoria en formación y mentorización, así como la exigencia y el aprendizaje. Tengo la suerte de trabajar en una escuela con mucho peso a nivel nacional y eso me ha ayudado. Somos un equipo magnífico”.

Dedica el premio a su padre, fallecido el año pasado –Argentino Aguiar, propietario y cocinero del mítico restaurante Puesto Piloto–, su madre, su mujer y el resto de su familia, así como a todos los alumnos que han aprendido con él y aprenden ahora, pero también a sus compañeros de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, a la que llegó en 1998. En este centro, enseña una amplia gama de tareas: desde llevar una bandeja, dibujar un corazón en un café, elaborar un cóctel o dirigir una sala hasta desespinar un pescado, trinchar carne o atender al cliente para que disfrute de la mejor experiencia posible en el restaurante. En total, son 120 estudiantes a su cargo. “Soy afortunado por ver cómo después se convierten en grandísimos profesionales”, presume.

Aguiar apunta que su pasión por el mundo de la hostelería y la enseñanza es resultado de una receta perfecta elaborada por sus progenitores: su madre era maestra de Primaria en un colegio de Soutomaior y su padre, chef del restaurante Puesto Piloto en Alcabre, con estrella Michelin durante 15 años y famoso hasta en Portugal gracias a sus especialidades en pescados y mariscos, donde el premiado comenzó a degustar los encantos del sector. “De mi madre tengo la paciencia y el entusiasmo por la formación. Mi padre era el chef, de él lo aprendí todo: a tratar de ser mejor que el día anterior y disfrutar de la hostelería”, explica.

A más de 700 kilómetros de Vigo, reconoce su amor por la ciudad y la comarca, que visita “dos o tres veces al año” para curar la morriña y abrazar a amigos y familia. “Mis vacaciones de agosto siempre las paso ahí”, señala antes de reconocer que la urbe “ha cambiado muchísimo” en los últimos años: “He visto cómo ha ido creciendo y evolucionando. Siempre la recomiendo a la gente de aquí”. Para convencer a sus colegas del sur, asegura que no hace falta comentar mucho sobre la gastronomía, puesto que los productos gallegos “son notorios”. “Les hablo, sobre todo, del tiempo. Relacionan Vigo con la lluvia, no saben que existe un microclima. También les muestro las playas”, asevera.

Preguntado por una posible vuelta a casa, avanza que, “a corto plazo”, no se efectuará: “Nunca se sabe, pero lo cierto es que estoy disfrutando de mi trabajo aquí en Sevilla. Vigo siempre estará presente para lo que pueda surgir”. Mientras esto no sucede, Javier Aguiar se lleva al sur un pedazo de la comarca que lo vio nacer y crecer y alumbra el sector de la hostelería formando a grandes profesionales. Así se lo ha querido reconocer su amada Andalucía.