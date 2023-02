Esta tarde hai foliada, esta tarde hai serán

Logo dunha longa xornada de traballo comunitario no rural, a veciñanza collía os instrumentos tradicionais e dábase cita no barrio ou nas aldeas para celebrar un baile informal arredor da música. Ao son das pandeiretas, das cunchas de vieira e mesmo das gaitas, as mulleres danzaban aquel repertorio improvisado e os homes tamén se deixaban levar polo ritmo dos festexos. Na metade sur de Pontevedra eran denominados seráns e tiñan a particularidade de que, a miúdo, eran iniciados cuns cantos de chamada á foliada, de maneira que esta non daba comezo até que se congregaba un número xeitoso de asistentes.

Aquelas manifestacións culturais perdéronse a partir da segunda metade do século XX, pero grazas a un importante movemento de recuperación por parte da mocidade galega, que recolleu e reinterpretou aquela música tradicional, os seráns reintroducíronse na cultura popular a partir da década dos 90 e prolongáronse até a actualidade. O habitual era atopalos naquelas zonas nas que non había verbenas e no concello de Vigo un dos que máis sona tivo nos últimos tempos foi o Serán das Tarambainas, celebrado en Cabral. Porén, dar con estas xuntanzas en pleno centro da cidade era algo anómalo, se ben esta é unha realidade que vén de mudar grazas a un grupo de vigueses que, dende hai exactamente un ano, comezou a promover este tipo de xuntanzas no Parque de Castrelos co obxectivo de crear “un espazo de aprendizaxe informal no que bailar e tocar”.

Cruzando a ponte no estanque dos parrulos, cada 15 días, os sons da música tradicional galega empapan a contorna de Castrelos. Acompañada de pandeiretas, unha voz dá comezo a cantiga e os asistentes anímanse a practicar o punta-tacón, punta-tacón, e xa teñen armado o serán.

Anxo Tato é o principal promotor da recuperación destas xuntanzas, tradicionalmente vencelladas aos barrios e ás aldeas, en pleno corazón da cidade olívica e explica que, todo xurdiu nunha viaxe que fixo a Porto, onde nun alto da cidade deu cun grupo de xente que estaba reunida cantando, tocando as guitarras, bailando e falando, o que o levou a pensar que, se cadra, en Vigo, que tamén conta con grandes parques e con bonitas vistas, tamén podía celebrarse unha xuntanza semellante ás portuguesas. “Pasados uns anos, comenteille esta idea a unha amiga e, sen ningún tipo de pretensión, fixemos unha pequena convocatoria a través das redes sociais. Foi aí cando nos percatamos de que había interese, de que a xente tiña ganas de contar na cidade cun espazo no que poder celebrar unha foliada ou un serán, no que poder xuntarse, tocar, cantar, bailar e, especialmente, pasalo ben”, comenta Anxo Tato.

O impulsor desta iniciativa afirma que “hai días nos que chegamos a xuntarnos até 70 persoas, sobre todo cando vén mellor tempo, pero a cifra de participantes varía dende as 20 ou 30 persoas até as 60 ou 70, depende moito das ocupacións e da dispoñibilidade dos asistentes”. Logo de deixar pasar os meses de inverno máis duros, os seráns en Castrelos veñen de retomarse este mes de febreiro co obxectivo de manterse no tempo até finais de ano, de maneira que os organizadores irán lanzando as diferentes convocatorias a través das súas redes sociais.

Anxo Tato sinala que no serán pode participar calquera persoa interesada e describe a xornada indicando que, “a xente cando chega agrúpase para tocar. Hai un grupo de pandereteiras con voz e unha parte instrumental de gaita e percusión; van alternándose para tocar e bailar segundo lles apeteza. Desta forma, as persoas que levan pouco tempo tocando e teñen pouca experiencia, contan cun espazo onde coller práctica, e as que levan máis tempo nisto poden compartir os seus coñecementos. Así, créase un espazo de aprendizaxe aberto a todo o mundo”.

Outro dos aspectos que Anxo pon en valor destes seráns é que parten do pobo, non hai ningún ente organizador, senón que é a propia xente a que os pon en marcha, tal e como se facía antigamente, agás coa diferenza de que agora o ritmo de vida é ben distinto.