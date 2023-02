Poesía, ilustración e música na honra de Rosalía de Castro

Poesía, ilustracións en area e música encheron esta tarde a sede de Vigo da Deputación para celebrar o Día de Rosalía cun acto multidisciplinar conducido pola actriz Mónica Camaño e para o que a entidada provincial contou coa colaboración da Fundación Rosalía de Castro e da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG). Os poemas de María Lado “Gradación” e “Odias a poesía” resoaron na sala Rosalía de Castro, ao igual que a melodía de cello en mans de Margarida Mariño, que interpretou temas de composición propia. De xeito simultáneo, o artista multidisciplinar Marcos Escudero elaborou en directo unha espectacular ilustración en area coa técnica sand painting. Ademais, o escritor Xavier Queipo foi o encargado de ler o manifesto da AELG deste ano, do que é autora a filósofa, ensaísta, profesora e política Carme Adán.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, puxo en valor a Rosalía de Castro, unha autora “que é o faro de todas e todos nós e que non pertence a ninguén porque nos pertence a todas e todos as galegas e galegos”. Carmela Silva asegurou que a Deputación reivindica “a Rosalía defensora da cultura e da lingua galegas, a Rosalía forte, poderosa e ergueita, a Rosalía defensora tamén do seu pobo, da súa xente, a Rosalía libre e feminista”. Indicou que “Rosalía púxolle palabras ao sentir dun pobo e estaba orgullosa de Galicia”, por iso, remarcou, se celebra “a esa Rosalía que mantén inalterábel a súa capacidade de poñernos en pé como pobo”.

Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, sinalou que “Vigo foi a capital e o berce editorial de Rosalía e Murguía, é a cidade onde naceron Lieders ou os Cantares gallegos e, desde logo, houbo un antes e un despois da celebración dos 150 anos desta obra aquí na cidade olívica”. Angueira puxo en valor “o apoio e a colaboración da Deputación de Pontevedra coa Casa de Rosalía” e asegurou que “é unha lección para o resto de Galicia”.

A deputada de Lingua, María Ortega, lembrou que o pasado día 21 de febreiro foi o Día da Lingua Nai e celebrou que esa data e a do nacemento da autora estean tan próximas. “As coincidencias, ás veces, acontecen por algo. Para nós, Rosalía é a nosa autora de referencia. Axúdanos a construír a nosa identidade e un proxecto de país. Ela é de todas e todos nós”, dixo. Pola súa banda, a deputada de Cultura, Victoria Alonso, sinalou que “Rosalía de Castro foi unha muller que loitou para abrirse un oco nun mundo no que ás mulleres non se lles cedían espazos”.

No acto de Vigo tamén se entregaron os premios da categoría Airiños (de 4.º a 6.º de Primaria) do concurso escolar “A Nosa Rosalía Feminista”, no que a rapazada tivo que elaborar interpretacións feministas de Rosalía en forma de colaxe recollendo palabras e versos ou representacións da súa figura a partir da reciclaxe, con papeis, cartóns, telas e obxectos ou elementos tridimensionais. Os centros premiados foron o CEIP Plurilingüe Souto-Donas de Gondomar (aula de 6.º), que recibiu o 1.º premio; e o 2.º premio, para o CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro de Vigo (aula de 6.º B). Os centros gañadores recibiron un lote de libros (neste caso, para todos os centros participantes), un obradoiro creativo de reciclaxe (para a 2.ª mellor colaxe) de Vaciocero e un contacontos sobre Rosalía (para a mellor colaxe) a cargo de Raquel Queizás.

Tamén se fixo entrega á Fundación Rosalía de Castro, representantes da AELG, á condutora, artistas e centros premiados no concurso “A Nosa Rosalía” de azulexos artesáns coa silueta e versos de Rosalía procedentes dunha serie limitada elaborada por Lucía Ares da firma Coas Mans Artesanía, de Silleda.