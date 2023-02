Me encanta, no sé si será disco de masas pero tiene “feeling” y voz; música y texto se entrenezclan de modo envolvente hasta el punto de que se hace corto. Y su letra es todo lo contrario de esos textos apestosos y vacíos de muchas canciones de hoy. Estoy oyendo Figuras de papel, el single y primer adelanto del segundo disco de Mon Band, la banda del artista vigués Mon Cancela, tema que ya podeís oír en las plataformas. Conozco a Mon hace la tira, al menos desde 1999 con los Lombardi, seguí luego su primer trabajo en solitario, Aprendiéndonos, producido por Alejo Stivel, y aquel segundo, Juguemos a tenerlo todo (¿os acordáis de su Química brutal cantado con Iván Ferreiro?). Lo seguí desde casa (a conciertos solo voy si hay sala VIP con pinchos) y así vi en 2018 nacer la formación Mon Band, que es con la que ahora adelanta este nuevo disco cuyo primer tema ya está en la calle. ¡Oídlo y veréis! Me dice él que es un sonido orgánico en el que predominan las guitarras suaves, cálidas, acústicas... y los teclados. Un resumen perfecto de lo que ha sido el último año de este luchador vigués superviviente a vientos y tempestades, en el que quiso expresar en forma de melodía lo que supone construir una vida en un nuevo lugar. O sea que debió de cambiar de domicilio, nuestro Mon. Es elegante el trabajo de Mon. Lo compro.

Salvemos el (uni)verso, un plan poético de los salesianos Me enrolla Mon y su Band, vale, pero no menos un plan, una ilusión de sustancia poética que nace en Vigo como Proyecto Escolar para salvar la Poesía, del colegio Salesianos. ¡Qué buena idea la aprobada por este centro e instigada por Jesús Villegas y Santiago Fernández, el dúo de agitprop poética del colegio! Bajo el título “Salvemos el (Uni)VERSO: adopta un poema” y con motivo de la celebración el próximo martes 21 de marzo del día de la poesía, alumnado y profesorado de todo el centro se lanzan desde ya a poetizar las aulas, a proponer a cada alumno una poesía, entrar en ese reino para dentro de una o dos semanas sacarlo a las calles. ¿Qué os parece el reto, poetas veteranos vigueses, Stella Maris, Graciela Ruibal, Marcos de la Fuente, Garcia Teijeiro? Dicen los agitadores salesianos que se proponen un reto: “Quizás no podamos salvar el universo, el metaverso o el multiverso, pero podemos comenzar… salvando unos versos, que son también parte esencial de este enorme y maravilloso mundo en peligro de extinción”. A mí me encanta la idea de que cada alumno adopte un poema, se lo aprenda de memoria, lo incorpore a su ADN y lo hagan suyo para después compartirlo. Hoy mismo tienen en el colegio una jornada de puertas abiertas y han instalado allí un espacio de grabación para quien desee acercarse. Aviso: cuentan con una cuenta de Instagram en la que se publican poemas adoptados (instagram.com/adoptapoemas), y una web informativa que explica el proyecto y como colaborar (https://adoptapoemas.salesianosvigo.es)